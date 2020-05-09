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Распространение нового коронавируса
2020-05-09T08:19
https://ria.ru/20200509/1571196890.html
В Узбекистане выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570205289_0:0:999:562_1036x0_80_0_0_9338e6001f9f40ec95ff01471541561e.jpg
РИА Новости

В Узбекистане выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом

08:19 09.05.2020
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© Sputnik / Дильшода РахматоваКонтейнерная зона в Узбекистане
Контейнерная зона в Узбекистане
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Контейнерная зона в Узбекистане. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 9 мая - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане увеличилось еще на 11 человек и достигло 2336, сообщила в субботу пресс-служба министерства здравоохранения страны.
В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай COVID-19. В пятницу число зарегистрированных случаев коронавируса составляло 2325, десять пациентов скончались, 1775 выздоровели.
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"По состоянию на 8 мая 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 2336", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. В пятницу было зафиксировано 27 новых случаев COVID-19, в четверг - 65, в среду- 26.
Власти страны с 1 апреля ввели в Ташкенте и регионах режим самоизоляции, гражданам старше 65 лет запрещено покидать дома. С 30 апреля в стране начали поэтапно смягчать условия карантина: населению разрешили прогулки рядом с домом, перевозки плодоовощной продукции, а также ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта.
С 8 мая по всей стране начал действовать карантинный режим с разграничением в зависимости от распространения к COVID-19: все регионы будут поделены на "зоны" - "красную", самую опасную, "желтую", и "зеленую", свободную от вируса.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,7 миллиона случаев заражения, около 260 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВОЗТашкентФранцияУзбекистанВ мире
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