В Узбекистане выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом

"По состоянию на 8 мая 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 2336", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. В пятницу было зафиксировано 27 новых случаев COVID-19, в четверг - 65, в среду- 26.

С 8 мая по всей стране начал действовать карантинный режим с разграничением в зависимости от распространения к COVID-19: все регионы будут поделены на "зоны" - "красную", самую опасную, "желтую", и "зеленую", свободную от вируса.