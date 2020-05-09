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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-09T08:15
https://ria.ru/20200509/1571196832.html
В США число умерших от коронавируса превысило 77 тысяч человек
https://cdn21.img.ria.ru/images/152036/00/1520360097_105:0:1909:1015_1036x0_80_0_0_79b5e80193bd5382ed8fa5bdeb874562.jpg
РИА Новости

В США число умерших от коронавируса превысило 77 тысяч человек

08:15 09.05.2020
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CC BY 2.0 / Paul Sableman / St. Louis Fire Department Emergency Medical ServiceМашина службы скорой помощи в США
Машина службы скорой помощи в США
CC BY 2.0 / Paul Sableman / St. Louis Fire Department Emergency Medical Service
Машина службы скорой помощи в США. Архивное фото
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Число жертв коронавируса в США превысило 77 тысяч, следует из данных университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других источников.
В пятницу институт сообщал о более чем 75 тысячах умерших от нового типа вируса.
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По данным на 08.00 мск субботы, в США от COVID-19 скончались 77 180 человек. Количество случаев заражения коронавирусом в стране составляет 1 283 929, выздоровели почти 199 тысяч.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,7 миллиона случаев заражения, около 260 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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