В США число умерших от коронавируса превысило 77 тысяч человек

В пятницу институт сообщал о более чем 75 тысячах умерших от нового типа вируса.

По данным на 08.00 мск субботы, в США от COVID-19 скончались 77 180 человек. Количество случаев заражения коронавирусом в стране составляет 1 283 929, выздоровели почти 199 тысяч.