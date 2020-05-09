В США число умерших от коронавируса превысило 77 тысяч человек

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Число жертв коронавируса в США превысило 77 тысяч, следует из данных университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других источников.
В пятницу институт сообщал о более чем 75 тысячах умерших от нового типа вируса.
По данным на 08.00 мск субботы, в США от COVID-19 скончались 77 180 человек. Количество случаев заражения коронавирусом в стране составляет 1 283 929, выздоровели почти 199 тысяч.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,7 миллиона случаев заражения, около 260 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.