Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-09T10:47
https://ria.ru/20200509/1571196684.html
В Судане выявили 181 новый случай заражения коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/04/1570955580_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_83b378abef3922482fd9100e3b0deb3e.jpg
РИА Новости

В Судане выявили 181 новый случай заражения коронавирусом

08:09 09.05.2020 (обновлено: 10:47 09.05.2020)
124
© AFP 2020 / ASHRAF SHAZLYЗакрытая из-за пандемии коронавируса COVID-19 мечеть в столице Судана городе Хартум
Закрытая из-за пандемии коронавируса COVID-19 мечеть в столице Судана городе Хартум
© AFP 2020 / ASHRAF SHAZLY
Закрытая из-за пандемии коронавируса COVID-19 мечеть в столице Судана городе Хартум
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Судане превысило одну тысячу, сообщает министерство здравоохранения страны.
"Федеральное министерство здравоохранения сообщает, что зафиксирован 181 новый случай заражения COVID-19 и семь смертей… Общее число случаев заражения коронавирусом с начала эпидемии достигло 1111, скончались 59 человек", - говорится в заявлении суданского минздрава.
Аппарат ИВЛ
29 апреля, 11:44Распространение нового коронавируса
Судан попросил у России аппараты ИВЛ и защитные костюмы
Больше всего случаев заражения выявлено в столичной провинции Хартум - 934. Как сообщает суданское агентство SUNA, власти приняли решение продлить на 10 дней комендантский час в провинции, введенный в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Согласно данным министерства, выздоровели 102 человека.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,7 миллиона случаев заражения, около 260 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗСуданВ мире
Рекомендуем
Врачи врачи беседуют с девочкой в бесплатном медицинском лагере в трущобах Дхарави в Мумбаи, Индия
В Индии выявили 3,3 тысячи случаев заражения коронавирусом
Машина службы скорой помощи в США
В США число умерших от коронавируса превысило 77 тысяч человек
Офис компании Яндекс в Москве
"Яндекс" запустил на главной странице спецраздел ко Дню Победы
Контейнерная зона в Узбекистане
В Узбекистане выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом
Председатель парламента Молдавии Зинаида Гречаный
Спикер парламента Молдавии призвала сохранять память о ветеранах
Контрольно-пропускной пункт, установленный на дороге в направлении Бишкека в Киргизии
Число зараженных коронавирусом в Киргизии достигло 931
Авиация дальнего действия. Подготовка самолета к взлету
Жители Чукотки и Аляски организовали видеомост в память о летчиках Алсиба
Президент Молдавии Игорь Додон
Додон назвал юбилей Победы важным днем для всего человечества
Забор биоматериала для анализа на коронавирус в Бангкоке
В Таиланде зарегистрировали четыре новых случая заболевания COVID-19
Военнослужащий ЛНР на линии соприкосновения в Луганской области
В ЛНР не зафиксировали обстрелов за минувшие сутки
Медицинские работники в Филадельфии
Глава медицинского регулятора США находится на карантине
Муниципальные работники во время дезинфекции Бухареста, Румыния
Число случаев заражения коронавирусом в Румынии превысило 15,1 тысячи
Освобождение Киева от немецко-фашистских захватчиков. Ноябрь 1944 года
Жители Украины рассказали, как узнали о Победе СССР в 1945 году
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
В Бурятии за сутки 22 человека заразились коронавирусом
Барк Седов
Экипажи барков "Седов" и "Крузенштерн" отметят 9 мая концертом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:02Украинцы затравили Ольгу Куриленко за поздравление с Днем Победы
17:01В Госдуме планы Зеленского установить колокол в Крыму назвали кощунством
16:59Зеленский заявил, что ожидает от Саакашвили результата в ближайшие месяцы
16:57МИД Таджикистана вручил ноту послу Киргизии после инцидента на границе
16:53В ЛНР сшили 38-метровое полотно с именами ветеранов
16:51Глава Поморья возложил цветы к Вечному огню
16:50Получившего травму космонавта Тихонова не включили в осенний полет на МКС
16:48В Ростове-на-Дону УК оплатила коммунальные услуги ветеранам
16:46Косачев призвал политиков объединиться против фальсификации истории
16:41В Азербайджане еще 143 человека заразились COVID-19
16:40Судно для завершения "Северного потока — 2" прибыло в Германию
16:35В России почти две тысячи домов украсили георгиевскими лентами
16:35Полиция в Одессе составила несколько протоколов за георгиевские ленты
16:34Володин возложил цветы к братской могиле в Смоленской области
16:32В Аланье провели концерт "на колесах" по случаю 75-летия Победы
16:30Белый дом назвал победителями нацизма только США и Британию
16:29В аэропорту Триполи два самолета были повреждены ракетными ударами
16:26Россияне и итальянцы в День Победы возложили цветы на римском кладбище
16:25Патриарх Кирилл возложил цветы к монументу Победы на Поклонной горе
16:18Самолет с 79 гражданами России, Белоруссии и Украины вылетел из Венесуэлы
Лента новостейМолния