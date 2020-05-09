В Судане выявили 181 новый случай заражения коронавирусом

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Судане превысило одну тысячу, сообщает министерство здравоохранения страны.
"Федеральное министерство здравоохранения сообщает, что зафиксирован 181 новый случай заражения COVID-19 и семь смертей… Общее число случаев заражения коронавирусом с начала эпидемии достигло 1111, скончались 59 человек", - говорится в заявлении суданского минздрава.
Больше всего случаев заражения выявлено в столичной провинции Хартум - 934. Как сообщает суданское агентство SUNA, власти приняли решение продлить на 10 дней комендантский час в провинции, введенный в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Согласно данным министерства, выздоровели 102 человека.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,7 миллиона случаев заражения, около 260 тысяч человек скончались.
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