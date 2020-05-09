В Судане выявили 181 новый случай заражения коронавирусом

"Федеральное министерство здравоохранения сообщает, что зафиксирован 181 новый случай заражения COVID-19 и семь смертей… Общее число случаев заражения коронавирусом с начала эпидемии достигло 1111, скончались 59 человек", - говорится в заявлении суданского минздрава.