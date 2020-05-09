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75 лет Великой Победы
2020-05-09T08:06
https://ria.ru/20200509/1571196619.html
"Яндекс" запустил на главной странице спецраздел ко Дню Победы
https://cdn22.img.ria.ru/images/155525/20/1555252037_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_7f04c6ba5d0927e7db25039d0a2f1a51.jpg
РИА Новости

"Яндекс" запустил на главной странице спецраздел ко Дню Победы

08:06 09.05.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОфис компании "Яндекс" в Москве
Офис компании Яндекс в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Офис компании "Яндекс" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. "Яндекс" запустил на главной странице поиска специальный раздел, посвященный Дню Победы, в котором его сервисы представили свои информационные проекты о Великой Отечественной войне, говорится в сообщении компании.
Так, "Алиса" собрала радиозаписи, песни и фильмы о войне и подготовила специальный выпуск своего утреннего шоу. В спецразделе "Яндекс.Эфира" опубликованы прошлогодний и самый первый Парад Победы - 1945 года. В субботу, 9 мая, в 10.00 мск в нем можно будет посмотреть воздушную часть Парада Победы 2020 года, а в 19.00 мск Московская филармония выступит с концертом "Песни военных лет".
Помимо этого, ранее был запущен проект "Настоящий 1945" при поддержке издательства "Яндекса", в рамках которого с 9 апреля по 10 мая ежедневно выкладываются сотни историй людей о том, каким был соответствующий день ровно 75 лет назад.
"Получился своего рода сериал в режиме реального времени, повествующий о главных событиях апреля 1945 года. Все тексты для проекта взяты из писем, дневников и других подлинных документов того времени. Среди героев проекта — маршалы Георгий Жуков и Иван Конев, писатели Михаил Пришвин и Эрнест Хемингуэй, поэтессы Ольга Берггольц и Анна Ахматова, Давид Самойлов и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль и многие другие", - говорится в релизе.
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В "Яндекс.Коллекциях" доступны альбомы #Бессмертныйполкдома — семейные фотографии тех, кто приложил силы к победе в войне. "Рассказать о своём родственнике, участвовавшем в ВОВ, и выложить его фотографию может каждый. Еще в "Яндекс.Коллекциях" можно посмотреть специальный онлайн-проект, собранный музеями ко Дню Победы: архивные документы, фотографии военных репортеров, работы художников, прошедших войну, и многое другое", - отмечается в сообщении.
"На основе аудиоархива проекта "Я помню", в котором собраны тысячи интервью с ветеранами Великой отечественной, "Яндекс.Музыка" сделала подкаст "Эхо войны". Летчики и медики, танкисты и связисты, снайперы и партизаны рассказывают о самых страшных, ярких и пронзительных моментах войны, которые им запомнились больше всего", - также сообщается в релизе.
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75 лет Великой ПобедыРоссияЯндексДень ПобедыОбщество
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