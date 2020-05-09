Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-09T08:02
https://ria.ru/20200509/1571196531.html
В Индии выявили 3,3 тысячи случаев заражения коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570342670_0:41:2761:1594_1036x0_80_0_0_902467bdbb54a9d21ad88857f6b85c62.jpg
РИА Новости

В Индии выявили 3,3 тысячи случаев заражения коронавирусом

08:02 09.05.2020
583
© AP Photo / Rajanish KakadeВрачи врачи беседуют с девочкой в бесплатном медицинском лагере в трущобах Дхарави в Мумбаи, Индия
Врачи врачи беседуют с девочкой в бесплатном медицинском лагере в трущобах Дхарави в Мумбаи, Индия
© AP Photo / Rajanish Kakade
Врачи врачи беседуют с девочкой в бесплатном медицинском лагере в трущобах Дхарави в Мумбаи, Индия. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 9 мая - РИА Новости. Число выявленных зараженных коронавирусом в Индии за сутки выросло более чем на 3,3 тысячи человек и составляет 59 662, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.
В пятницу сообщалось о 56 342 заболевших, днем ранее - о 52 952.
Тестирование на коронавирус в жилом районе в Ахмадабаде, Индия
Вчера, 07:46Распространение нового коронавируса
В Индии число заболевших коронавирусом достигло 56 342 человек
По данным ведомства, на данный момент лечение в стране проходят 39 834 человек. Выздоровели после коронавируса 17 846 человек (1 308 за сутки), умер 1 981 человек (95 за сутки).
Большая часть случаев выявлена в штате Махараштра в центре страны, где зафиксировано 19 063 случая заражения (1 149 за сутки). На втором месте по числу заболевших находится Гуджарат, самый западный штат Индии, – 7 402 случая (390 за сутки), далее следует столичная территория Дели с 6 318 зараженными (338 за сутки).
Согласно данным минздрава на четверг, которые еще не учитывают новых заболевших, в Махараштре лечение проходят 14 862 человека, выздоровели 3 470, скончались 731. В Гуджарате в больницах находится 5 081 человек, выздоровели 1 872, умерли 449. В Дели лечатся 4 230 человек, выздоровели 2 020, скончались 68.
Ранее министерство внутренних дел страны продлило действующий с 25 марта режим изоляции в стране до 17 мая и дало указание штатам выделить "красные", "оранжевые" и "зеленые" зоны в зависимости от числа заболевших коронавирусом. В "зеленых" и "оранжевых" зонах с определенными ограничениями разрешено передвижение на такси и общественном транспорте, а также разрешена работа парикмахерских. Во всех без исключения зонах запрещена работа учебных и развлекательных заведений, закрыты границы между штатами страны, запрещены полеты на самолетах, поездки на поездах и метро.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,7 миллиона случаев заражения, около 260 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ГуджаратМахараштраВОЗДелиВ мире
Рекомендуем
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Молодые люди в защитных масках и перчатках на одной из улиц Москвы
Власти Москвы разъяснили требования о ношении масок и перчаток
Советский офицер ведет корректировку артиллерийского огня на разрушенных улицах Берлина
Историк объяснил, почему немецкие генералы не поверили в окончание войны
Производство масок
Ученый назвал способы дезинфекции масок
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков напомнил о пяти днях до истечения указа Путина о самоизоляции
Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95 МС
Коронавирус не помеха: в России пройдут воздушные парады Победы
Полицейские в защитных масках на Красной площади в Москве
В ВОЗ объяснили рост числа новых случаев коронавируса в России
Банкноты номиналом 2000 рублей
Названа опасность досрочного погашения кредита
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
В Роспотребнадзоре рассказали, чем коронавирус отличается от гриппа
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Москва
Москвичей предупредили о резком похолодании
Банкноты номиналом 1 доллар США
SCMP: Китай намерен продать часть госдолга США и обвалить доллар
Репетиция парада ко Дню Победы в Минске
В Минске проходит военный парад по случаю 75-летия Победы
LIVE: Акция Бессмертный полк в онлайн-формате
Акция "Бессмертный полк". Прямая трансляция
Коронавирус
Роспотребнадзор рассказал о влиянии теплой погоды на коронавирус
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:02Украинцы затравили Ольгу Куриленко за поздравление с Днем Победы
17:01В Госдуме планы Зеленского установить колокол в Крыму назвали кощунством
16:59Зеленский заявил, что ожидает от Саакашвили результата в ближайшие месяцы
16:57МИД Таджикистана вручил ноту послу Киргизии после инцидента на границе
16:53В ЛНР сшили 38-метровое полотно с именами ветеранов
16:51Глава Поморья возложил цветы к Вечному огню
16:50Получившего травму космонавта Тихонова не включили в осенний полет на МКС
16:48В Ростове-на-Дону УК оплатила коммунальные услуги ветеранам
16:46Косачев призвал политиков объединиться против фальсификации истории
16:41В Азербайджане еще 143 человека заразились COVID-19
16:40Судно для завершения "Северного потока — 2" прибыло в Германию
16:35В России почти две тысячи домов украсили георгиевскими лентами
16:35Полиция в Одессе составила несколько протоколов за георгиевские ленты
16:34Володин возложил цветы к братской могиле в Смоленской области
16:32В Аланье провели концерт "на колесах" по случаю 75-летия Победы
16:30Белый дом назвал победителями нацизма только США и Британию
16:29В аэропорту Триполи два самолета были повреждены ракетными ударами
16:26Россияне и итальянцы в День Победы возложили цветы на римском кладбище
16:25Патриарх Кирилл возложил цветы к монументу Победы на Поклонной горе
16:18Самолет с 79 гражданами России, Белоруссии и Украины вылетел из Венесуэлы
Лента новостейМолния