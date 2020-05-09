В Индии выявили 3,3 тысячи случаев заражения коронавирусом

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 мая - РИА Новости. Число выявленных зараженных коронавирусом в Индии за сутки выросло более чем на 3,3 тысячи человек и составляет 59 662, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.
В пятницу сообщалось о 56 342 заболевших, днем ранее - о 52 952.
По данным ведомства, на данный момент лечение в стране проходят 39 834 человек. Выздоровели после коронавируса 17 846 человек (1 308 за сутки), умер 1 981 человек (95 за сутки).
Большая часть случаев выявлена в штате Махараштра в центре страны, где зафиксировано 19 063 случая заражения (1 149 за сутки). На втором месте по числу заболевших находится Гуджарат, самый западный штат Индии, – 7 402 случая (390 за сутки), далее следует столичная территория Дели с 6 318 зараженными (338 за сутки).
Согласно данным минздрава на четверг, которые еще не учитывают новых заболевших, в Махараштре лечение проходят 14 862 человека, выздоровели 3 470, скончались 731. В Гуджарате в больницах находится 5 081 человек, выздоровели 1 872, умерли 449. В Дели лечатся 4 230 человек, выздоровели 2 020, скончались 68.
Ранее министерство внутренних дел страны продлило действующий с 25 марта режим изоляции в стране до 17 мая и дало указание штатам выделить "красные", "оранжевые" и "зеленые" зоны в зависимости от числа заболевших коронавирусом. В "зеленых" и "оранжевых" зонах с определенными ограничениями разрешено передвижение на такси и общественном транспорте, а также разрешена работа парикмахерских. Во всех без исключения зонах запрещена работа учебных и развлекательных заведений, закрыты границы между штатами страны, запрещены полеты на самолетах, поездки на поездах и метро.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,7 миллиона случаев заражения, около 260 тысяч человек скончались.
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