В Индии выявили 3,3 тысячи случаев заражения коронавирусом

По данным ведомства, на данный момент лечение в стране проходят 39 834 человек. Выздоровели после коронавируса 17 846 человек (1 308 за сутки), умер 1 981 человек (95 за сутки).

Согласно данным минздрава на четверг, которые еще не учитывают новых заболевших, в Махараштре лечение проходят 14 862 человека, выздоровели 3 470, скончались 731. В Гуджарате в больницах находится 5 081 человек, выздоровели 1 872, умерли 449. В Дели лечатся 4 230 человек, выздоровели 2 020, скончались 68.

Ранее министерство внутренних дел страны продлило действующий с 25 марта режим изоляции в стране до 17 мая и дало указание штатам выделить "красные", "оранжевые" и "зеленые" зоны в зависимости от числа заболевших коронавирусом. В "зеленых" и "оранжевых" зонах с определенными ограничениями разрешено передвижение на такси и общественном транспорте, а также разрешена работа парикмахерских. Во всех без исключения зонах запрещена работа учебных и развлекательных заведений, закрыты границы между штатами страны, запрещены полеты на самолетах, поездки на поездах и метро.