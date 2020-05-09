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2020-05-09T07:52
https://ria.ru/20200509/1571196281.html
В ЛНР не зафиксировали обстрелов за минувшие сутки
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РИА Новости

В ЛНР не зафиксировали обстрелов за минувшие сутки

07:52 09.05.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ЛНР на линии соприкосновения в Луганской области
Военнослужащий ЛНР на линии соприкосновения в Луганской области
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Военнослужащий ЛНР на линии соприкосновения в Луганской области. Архивное фото
ЛУГАНСК, 9 мая - РИА Новости. Украинские силовики не открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики в течение минувших суток, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 7 мая украинские силовики четыре раза нарушили режим тишины.
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"За 8 мая со стороны вооруженных формирований Украины обстрелов не зафиксировано", - заявил представитель ведомства.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, на встречах в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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