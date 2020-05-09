В ЛНР не зафиксировали обстрелов за минувшие сутки

ЛУГАНСК, 9 мая - РИА Новости. Украинские силовики не открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики в течение минувших суток, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 7 мая украинские силовики четыре раза нарушили режим тишины.
"За 8 мая со стороны вооруженных формирований Украины обстрелов не зафиксировано", - заявил представитель ведомства.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, на встречах в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.