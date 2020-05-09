В Алтайском крае выявили 20 случаев заражения коронавирусом

"В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировано 20 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из этого числа жители Барнаула – 14 человек, Павловского района – два, Рубцовска – один, Немецкого национального района – один, Тальменского района – один, Благовещенского района – один", - говорится в сообщении.

Власти констатируют, что общее число заболевших составляет 641 человек, из них 67 детей. Выписано 176 человек, за прошедшие сутки - 11.

За весь период с начала пандемии в регионе обследовано 40 906 человек, на 9 мая под медицинским наблюдением на самоизоляции находятся 5777 человек, в том числе 15 иностранцев, снято с меднаблюдения 9606 человек.