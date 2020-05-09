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75 лет Великой Победы
2020-05-09T10:27
https://ria.ru/20200509/1571196056.html
Ростех "оживил" кадры военных лет
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571200975_0:0:641:360_1036x0_80_0_0_78c2a30c191247982a397fab3f6c19be.jpg
РИА Новости

Ростех "оживил" кадры военных лет

07:35 09.05.2020 (обновлено: 10:27 09.05.2020)
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" запустила проект "Оживший кадр", в рамках которого анимировала исторические фотографии времен Великой Отечественной войны, соответствующее видео опубликовано на канале госкорпорации в YouTube.
На архивных фото запечатлена работа тружеников тыла, которые выпускали боевую технику для фронта. Художественная обработка снимка создает эффект "живого" кадра, действующие лица на котором двигаются, а механизмы – работают.
На снимках показана работа предприятий по выпуску танков, авиадвигателей, а также процесс ремонта техники. В хронике представлены цеха нынешних предприятий "ОДК", Курганмашзавода, "УВЗ" и ряда других заводов.
Например, одна из фотографий воспроизводит процесс ремонта на Сталинградском тракторном заводе танка Т-26, модели, которая активно использовались на фронте в начале войны. В другом кадре "ожил" цех по сборке легендарного Т-34 на Челябинском тракторном заводе. Это предприятие уже в 1943 году стало вторым в СССР по объемам выпуска "тридцатьчетверки", закрепившей за собой славу одного из символов Победы.
Обработанные фотографии публикуются в аккаунтах Ростеха в Instagram, Facebook, Twitter и "ВКонтакте".
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