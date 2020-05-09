Ростех "оживил" кадры военных лет

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" запустила проект "Оживший кадр", в рамках которого анимировала исторические фотографии времен Великой Отечественной войны, соответствующее видео опубликовано на канале госкорпорации в YouTube.
На архивных фото запечатлена работа тружеников тыла, которые выпускали боевую технику для фронта. Художественная обработка снимка создает эффект "живого" кадра, действующие лица на котором двигаются, а механизмы – работают.
Например, одна из фотографий воспроизводит процесс ремонта на Сталинградском тракторном заводе танка Т-26, модели, которая активно использовались на фронте в начале войны. В другом кадре "ожил" цех по сборке легендарного Т-34 на Челябинском тракторном заводе. Это предприятие уже в 1943 году стало вторым в СССР по объемам выпуска "тридцатьчетверки", закрепившей за собой славу одного из символов Победы.
Обработанные фотографии публикуются в аккаунтах Ростеха в Instagram, Facebook, Twitter и "ВКонтакте".