Медсестра родила ребенка, не подозревая о беременности

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Медсестра из английского города Сандерленд, графство Тайн-энд-Уир, родила дочь после 12-часовой смены, не зная при этом о своей беременности, сообщает Daily Mail.
Лечившая психически больных пациентов 31-летняя Эмма Хиндмарш рассказала, что в последнее время была слишком увлечена работой и считала, что набрала вес из-за нерегулярного питания и переедания, по этой причине, была уверена она, округлился и ее живот.
Второго мая, вернувшись домой с работы, Хиндмарш пожаловалась муэу на ужасные боли в животе. Эмма приняла две таблетки, а спустя два часа родила девочку весом 2,5 килограмма.
Отец ребенка написал в Facebook, что она появилась на свет "как гром среди ясного неба". Девочку назвали Изабель Роуз.