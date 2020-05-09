Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-09T07:31
https://ria.ru/20200509/1571195980.html
Медсестра родила ребенка, не подозревая о беременности
https://cdn21.img.ria.ru/images/151004/22/1510042210_0:129:2000:1254_1036x0_80_0_0_b6979e4186c6fbaf3010b7ec5f0c813d.jpg
РИА Новости

Медсестра родила ребенка, не подозревая о беременности

07:31 09.05.2020
6280
© Depositphotos / AllaSerebrinaМолодая семья
Молодая семья
© Depositphotos / AllaSerebrina
Молодая семья. Архивное фото
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Медсестра из английского города Сандерленд, графство Тайн-энд-Уир, родила дочь после 12-часовой смены, не зная при этом о своей беременности, сообщает Daily Mail.
Лечившая психически больных пациентов 31-летняя Эмма Хиндмарш рассказала, что в последнее время была слишком увлечена работой и считала, что набрала вес из-за нерегулярного питания и переедания, по этой причине, была уверена она, округлился и ее живот.
Второго мая, вернувшись домой с работы, Хиндмарш пожаловалась муэу на ужасные боли в животе. Эмма приняла две таблетки, а спустя два часа родила девочку весом 2,5 килограмма.
Отец ребенка написал в Facebook, что она появилась на свет "как гром среди ясного неба". Девочку назвали Изабель Роуз.
Ранее стало известно, что жительница американского города Ванкувер, штат Вашингтон, родила ребенка, пока находилась в искусственной коме во время лечения от коронавируса.
3076131118
Обсудить 5
ВеликобританияВашингтон (штат)ВанкуверВ мире
Популярные комментарии
Медсестра? Не подозревала? О беременности? Теперь становится ясно, почему Британия вышла на первое место в Европе по смертности от вируса. С такими-то «профессионалами» в медицине.
9 мая, 07:39
AzogTheDefiler
4540001
Медсестра не заметила, что у нее пропали "женские дни"?
9 мая, 08:12
ggoldmikron
3361000
Рекомендуем
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Молодые люди в защитных масках и перчатках на одной из улиц Москвы
Власти Москвы разъяснили требования о ношении масок и перчаток
Советский офицер ведет корректировку артиллерийского огня на разрушенных улицах Берлина
Историк объяснил, почему немецкие генералы не поверили в окончание войны
Производство масок
Ученый назвал способы дезинфекции масок
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков напомнил о пяти днях до истечения указа Путина о самоизоляции
Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95 МС
Коронавирус не помеха: в России пройдут воздушные парады Победы
Банкноты номиналом 2000 рублей
Названа опасность досрочного погашения кредита
Полицейские в защитных масках на Красной площади в Москве
В ВОЗ объяснили рост числа новых случаев коронавируса в России
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
В Роспотребнадзоре рассказали, чем коронавирус отличается от гриппа
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Москва
Москвичей предупредили о резком похолодании
Алена Водонаева
Водонаева раскритиковала Малышеву за фейки о коронавирусе
LIVE: Акция Бессмертный полк в онлайн-формате
Акция "Бессмертный полк". Прямая трансляция
Банкноты номиналом 1 доллар США
SCMP: Китай намерен продать часть госдолга США и обвалить доллар
Коронавирус
Роспотребнадзор рассказал о влиянии теплой погоды на коронавирус
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:02Украинцы затравили Ольгу Куриленко за поздравление с Днем Победы
17:01В Госдуме планы Зеленского установить колокол в Крыму назвали кощунством
16:59Зеленский заявил, что ожидает от Саакашвили результата в ближайшие месяцы
16:57МИД Таджикистана вручил ноту послу Киргизии после инцидента на границе
16:53В ЛНР сшили 38-метровое полотно с именами ветеранов
16:51Глава Поморья возложил цветы к Вечному огню
16:50Получившего травму космонавта Тихонова не включили в осенний полет на МКС
16:48В Ростове-на-Дону УК оплатила коммунальные услуги ветеранам
16:46Косачев призвал политиков объединиться против фальсификации истории
16:41В Азербайджане еще 143 человека заразились COVID-19
16:40Судно для завершения "Северного потока — 2" прибыло в Германию
16:35В России почти две тысячи домов украсили георгиевскими лентами
16:35Полиция в Одессе составила несколько протоколов за георгиевские ленты
16:34Володин возложил цветы к братской могиле в Смоленской области
16:32В Аланье провели концерт "на колесах" по случаю 75-летия Победы
16:30Белый дом назвал победителями нацизма только США и Британию
16:29В аэропорту Триполи два самолета были повреждены ракетными ударами
16:26Россияне и итальянцы в День Победы возложили цветы на римском кладбище
16:25Патриарх Кирилл возложил цветы к монументу Победы на Поклонной горе
16:18Самолет с 79 гражданами России, Белоруссии и Украины вылетел из Венесуэлы
Лента новостейМолния