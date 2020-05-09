Число больных COVID-19 в Новосибирской области превысило тысячу человек

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Число заболевших COVID-19 в Новосибирской области увеличилось на 76, до 1025, сообщает региональный оперативный штаб по ситуации с коронавирусом.
"По данным оперативного штаба на 10.00 9 мая, в Новосибирской области за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 76 человек... Таким образом, общее количество случаев заражения коронавирусом в регионе – 1025, из них 55 – дети", - говорится в сообщении оперштаба.
Отмечается, что по состоянию на 9 мая еще 44 человека выздоровели. Также от коронавируса скончались двое мужчин, им было 59 лет и 63 года.
Добавляется, что на ИВЛ находятся 20 пациентов, всего в отделениях реанимации 48 человек.
Всего в Новосибирской области провели 55 160 тестов на коронавирус.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.