Число больных COVID-19 в Новосибирской области превысило тысячу человек

"По данным оперативного штаба на 10.00 9 мая, в Новосибирской области за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 76 человек... Таким образом, общее количество случаев заражения коронавирусом в регионе – 1025, из них 55 – дети", - говорится в сообщении оперштаба.

Отмечается, что по состоянию на 9 мая еще 44 человека выздоровели. Также от коронавируса скончались двое мужчин, им было 59 лет и 63 года.