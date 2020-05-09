В США умер болевший COVID-19 участник дуэта иллюзионистов Siegfried & Roy

"Сегодня (в пятницу) мир потерял одного из великих волшебников, а я потерял своего лучшего друга. С момента, когда мы встретились, я понял, что Рой и я, вместе, мы можем изменить мир. Без Роя не было бы Зигфрида, а без Зигфрида не было бы Роя", - заявил партнер артиста Зигфрид Фишбахер.