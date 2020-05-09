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2020-05-09T07:10
https://ria.ru/20200509/1571195841.html
В США умер болевший COVID-19 участник дуэта иллюзионистов Siegfried & Roy
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РИА Новости

В США умер болевший COVID-19 участник дуэта иллюзионистов Siegfried & Roy

07:10 09.05.2020
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© AP Photo / Jeff BottariУчастник эстрадного дуэта иллюзионистов Siegfried & Roy, выступавшего с белыми львами и тиграми, Рой Хорн
Участник эстрадного дуэта иллюзионистов Siegfried & Roy, выступавшего с белыми львами и тиграми, Рой Хорн
© AP Photo / Jeff Bottari
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Участник знаменитого эстрадного дуэта иллюзионистов Siegfried & Roy, выступавшего с белыми львами и тиграми, Рой Хорн скончался в США после заражения коронавирусом, сообщает портал TMZ.
"Сегодня (в пятницу) мир потерял одного из великих волшебников, а я потерял своего лучшего друга. С момента, когда мы встретились, я понял, что Рой и я, вместе, мы можем изменить мир. Без Роя не было бы Зигфрида, а без Зигфрида не было бы Роя", - заявил партнер артиста Зигфрид Фишбахер.
Хорн умер в возрасте 75 лет, через неделю после того, как у него была диагностирована коронавирусная инфекция.
Хорн и Фишбахер иммигрировали в США из Германии. Их шоу Siegfried & Roy в Лас-Вегасе в 1972 году было названо лучшим шоу года. В 1999 году артисты были удостоены звезды на голливудской "Аллее славы".
Их сценическая карьера фактически завершилась в 2003 году, когда тигр серьезно ранил Хорна во время представления. После этого артист остался частично парализованным.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19СШАВ мире
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