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Распространение нового коронавируса
2020-05-09T07:01
https://ria.ru/20200509/1571195663.html
Мясников рассказал об опасности нарушения режима дня на самоизоляции
https://cdn24.img.ria.ru/images/153317/42/1533174235_0:183:2500:1589_1036x0_80_0_0_f28b2e5a52be8966eb75ea9f1d9697df.jpg
РИА Новости

Мясников рассказал об опасности нарушения режима дня на самоизоляции

07:00 09.05.2020 (обновлено: 07:01 09.05.2020)
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© Depositphotos / NobiliorБудильник
Будильник
© Depositphotos / Nobilior
Будильник. Архивное фото
МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" об опасности нарушения режима дня во время самоизоляции.
По словам специалиста, в текущих условиях у людей сбился распорядок дня, многие перестали заниматься спортом, ложиться спать вовремя, следить за своим питанием. "И сейчас, по определению, нас ждет волна и ожирения, и диабета, и гипертонии, психических заболеваний, болезней, связанных с алкоголем", - предупредил врач.
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Мясников отметил, что люди зависят от солнечной активности и других природных факторов. Он также напомнил, что гормоны в организме человека вырабатываются согласно внутренним биологическим часам – циркадным ритмам, при этом главный циркадный ритм — это режим сна.
По словам врача, с точки зрения медицины нежелательно вставать слишком поздно или слишком рано. Для восстановления оптимального режима дня необходимо вставать каждый день в определенное время – к примеру, в семь утра.
"И оставили будильник вот в этой фазе, на этих семи часах, вы всегда встаете в семь – и в субботу, и в воскресенье", - сказал телеведущий. По его словам, сначала будет очень тяжело, но впоследствии человек сможет восстановить распорядок дня. Кроме того, очень важно принимать пищу в одно и то же время, а также регулярно заниматься спортом.
Пандемия нового коронавируса охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, заражены более 3,7 миллиона человек, из которых почти 260 тысяч умерли.
В большинстве регионов страны ввели режим всеобщей изоляции, в Москве также работает пропускная система. Власти призывают граждан не выходить из дома без крайней необходимости, соблюдать правила гигиены, а на улице держать дистанцию от других людей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАлександр Мясников (врач)Коронавирус COVID-19РоссияВОЗОбщество
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