Мясников рассказал об опасности нарушения режима дня на самоизоляции

МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Врач и телеведущий Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала " Россия 1 " об опасности нарушения режима дня во время самоизоляции.

По словам специалиста, в текущих условиях у людей сбился распорядок дня, многие перестали заниматься спортом, ложиться спать вовремя, следить за своим питанием. "И сейчас, по определению, нас ждет волна и ожирения, и диабета, и гипертонии, психических заболеваний, болезней, связанных с алкоголем", - предупредил врач.

Мясников отметил, что люди зависят от солнечной активности и других природных факторов. Он также напомнил, что гормоны в организме человека вырабатываются согласно внутренним биологическим часам – циркадным ритмам, при этом главный циркадный ритм — это режим сна.

По словам врача, с точки зрения медицины нежелательно вставать слишком поздно или слишком рано. Для восстановления оптимального режима дня необходимо вставать каждый день в определенное время – к примеру, в семь утра.

"И оставили будильник вот в этой фазе, на этих семи часах, вы всегда встаете в семь – и в субботу, и в воскресенье", - сказал телеведущий. По его словам, сначала будет очень тяжело, но впоследствии человек сможет восстановить распорядок дня. Кроме того, очень важно принимать пищу в одно и то же время, а также регулярно заниматься спортом.

Пандемия нового коронавируса охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ , заражены более 3,7 миллиона человек, из которых почти 260 тысяч умерли.

В большинстве регионов страны ввели режим всеобщей изоляции, в Москве также работает пропускная система. Власти призывают граждан не выходить из дома без крайней необходимости, соблюдать правила гигиены, а на улице держать дистанцию от других людей.