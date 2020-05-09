В Германии за сутки 1251 человек заразился коронавирусом

Институт Роберта Коха входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
За все время медики выявили коронавирус у 168 551 человек, скончались 7369. Число выздоровевших превысило 143 тысячи.
Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Баварии (44 169), Северном Рейне-Вестфалии (34 817) и Баден-Вюртемберге (33 105). В Берлине зафиксированы 6242 случая заражения.
В последние дни число новых случаев в день составляет 700-1300, а базовый показатель репродукции находится ниже единицы. В среду канцлер Ангела Меркель охарактеризовала эти цифры как "очень радующие". Замглавы Института Роберта Коха Ларс Шааде в четверг предупредил, что вторая волна пандемии коронавируса в Германии может начаться раньше осени, в июле-августе, если люди перестанут соблюдать ограничительные меры.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,7 миллиона случаев заражения, около 260 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.