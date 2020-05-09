В Приморье число зараженных коронавирусом превысило 800 человек

ВЛАДИВОСТОК, 9 мая - РИА Новости. Число случаев коронавируса в Приморье достигло 808, за сутки подтверждено 45 новых случаев, сообщает правительство региона.
"Сорок пять новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано в Приморье за минувшие сутки. Всего с начала эпидемии диагноз "коронавирус" поставлен 808 жителям региона", - говорится в сообщении.
В Приморье с 31 марта действует режим полной самоизоляции, с 30 апреля – масочный режим. С начала эпидемии умерли 10 приморцев с коронавирусом, 134 вылечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.