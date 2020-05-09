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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-09T06:49
https://ria.ru/20200509/1571195538.html
В Приморье число зараженных коронавирусом превысило 800 человек
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870385_0:321:3072:2048_1036x0_80_0_0_bbfa262ad90cbeadb08ea4011dc5c253.jpg
РИА Новости

В Приморье число зараженных коронавирусом превысило 800 человек

06:49 09.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
ВЛАДИВОСТОК, 9 мая - РИА Новости. Число случаев коронавируса в Приморье достигло 808, за сутки подтверждено 45 новых случаев, сообщает правительство региона.
"Сорок пять новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано в Приморье за минувшие сутки. Всего с начала эпидемии диагноз "коронавирус" поставлен 808 жителям региона", - говорится в сообщении.
В Приморье с 31 марта действует режим полной самоизоляции, с 30 апреля – масочный режим. С начала эпидемии умерли 10 приморцев с коронавирусом, 134 вылечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Приморский крайОбщество
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