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2020-05-09T07:54
https://ria.ru/20200509/1571195441.html
Ветеран рассказал о встрече с американцами в Чехии 9 мая 1945 года
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РИА Новости

Ветеран рассказал о встрече с американцами в Чехии 9 мая 1945 года

06:45 09.05.2020 (обновлено: 07:54 09.05.2020)
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкНа здании в Праге развевается флаг Чехословакии. Май 1945 года
На здании в Праге развевается флаг Чехословакии. Май 1945 года
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 9 мая – РИА Новости. Советский ветеран Николай Степанович Зайцев сейчас живет в Нью-Йорке, где бушует коронавирус. Но с американцами он впервые встретился во время Второй мировой войны в Чехии. Как проходила встреча и как ему удалось быстро получить звание старшего лейтенанта, Зайцев рассказал РИА Новости.

Скупость на звания

На фронт он попал в 1943 году. Тогда ему было 18 лет. 500-й армейский минометный полк стоял в двух километрах от переднего края в районе деревни Поречье под Мгой на Волховском фронте.
"Нашим командирам не присваивали звания, и они на это были не очень щедры. Я звание старшего лейтенанта получил через три месяца после прибытия на фронт, после некоторых успехов, которых мне удалось достичь", - начинает свой рассказ собеседник.
По его словам, как-то ночью он засек стрельбу минометной батареи противника.
"Я позвонил командиру батареи и сказал: "Я вижу, как враг издевается над нашими подразделениями, обстреливает их, там гибнут люди, а я вижу эту цель, знаю ее координаты и не стреляю по ней. Я прошу разрешения вести огонь по ней". Он понял мое возмущение и согласился. Он взял на себя большую ответственность, разрешив молодому лейтенанту управлять батареей, да еще ночью", - говорит Зайцев.
В итоге ему разрешили в этих условиях наводить огонь сразу двух батарей.
"Уже позднее замначальника штаба полка мне рассказал: "Слушай, Зайчик, я тебе сейчас прочитаю, как ты со своим подвигом оказался в журнале боевых действий нашего полка". И зачитал мне все это", - вспоминает он.
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Приказ встретиться с американцами

В марте 1945 года Второй и Третий Украинские фронты начали Венскую операцию, в которой участвовала и 98-я гвардейская дивизия, где служил Зайцев. Его часть была южнее Вены, и война там, по его словам, закончилась 5 мая.
"Но уже 7 мая мне как начальнику разведки минометного полка поставили задачу: с усиленной разведгруппой мне необходимо было ночью пройти Вену и на рассвете переправиться через Дунай и пройти в Чехословакию. Мне было приказано не ввязываться в стычки с отступавшими фашистами и двигаться к городу Писек, где встретиться с американцами", - рассказывает ветеран.
В город Йиндржихув-Градец они прибыли 8 мая и остановились на ночлег.
"Вечером мне радист говорит: "Товарищ старший лейтенант, передали важное сообщение, чтобы радиостанция была включена". Мы чувствовали, что приближается конец войны", - говорит он.
Предчувствие не обмануло: в первом часу ночи Левитан объявил о победе.
"Тут начался гвалт, мы стали обнимать друг друга. Никто не мог поверить, что такой момент наконец наступил. Но на рассвете нам нужно было двигаться вперед", - продолжает Зайцев.
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Перевод был не нужен

У города Писек их остановил американский танк, тут же были жители города.
"Мы братались, нас качали на руках. Чехи позвали нас к ратуше на митинг. Ко мне подбежала девочка лет пяти и ее родители. Я взял ее на руки, и мы пошли в город. Вот так, с этой девочкой, я закончил свою фронтовую службу в этот победный день 9 мая 1945 года", - вспоминает участник войны.
По его словам, главное во встрече с американцами было в том, что это была встреча с теми, кто помогал добиться победы.
"Мы обнимались с молодым американским лейтенантом. Конечно, мы не понимали друг друга. Но наши чувства можно было не переводить: мы были в восторге от того, что нам удалось достичь того, к чему мы так долго шли. Такие ощущения не забываются никогда", - говорит Зайцев.
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Не говорят и не скажут

Имея такие воспоминания, он с сожалением говорит о том, как сегодня в США воспринимают роль СССР в победе над фашизмом. В пример приводит случай на ежегодном международном авиашоу в штате Пенсильвания, где его как-то попросили выступить перед аудиторией в несколько сотен человек.
"Ко мне подошел двухзвездный американский генерал, посмотрел на мои боевые награды, и сказал: "Я вижу, вы неплохо воевали". Я ему говорю: "Мы воевали вместе, и я братался с американскими танкистами юго-западнее Праги. Но к сожалению, в Америке о нашей совместной победе не говорят и не скажут, наверное". Он не был готов к этой тираде, но смотрел на меня и видел, что я выражаю свою правду. Он говорит: "Что поделать, такое время было", - вспоминает советский ветеран.
"К сожалению, это так. Плохо, что в США о роли Советского Союза не сказано ни в одном учебнике", - добавляет он.
Однако есть и другие примеры, продолжает Зайцев. Там же к нему подошел американец, поблагодаривший его за победу.
"Другой, не зная ни слова по-русски, спел гимн России на русском. Я ему сказал: "Пой, и как можно громче!" Я ему подпевал, своих друзей подключил. Такие встречи очень важны," – уверен он.
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