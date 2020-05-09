Число зараженных коронавирусом в Хакасии превысило 400 человек

"В Хакасии за сутки выявлено 36 новых случаев COVID-19. 20 случаев — в Абаканской клинической больнице (из них три — медперсонал), один случай — сотрудник Абаканской скорой помощи. Один человек прибыл из Москвы, еще один поступил с признаками респираторной инфекции. 13 случаев — семейные и служебные контакты. Всего в регионе зафиксировано 403 случая заболевания COVID-19", - говорится в сообщении на сайте правительства.