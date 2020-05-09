Число зараженных коронавирусом в Хакасии превысило 400 человек

КРАСНОЯРСК, 9 мая - РИА Новости. За сутки в Хакасии выявлено 36 новых случаев заболевания коронавирусом, общее количество заразившихся составило 403, сообщает правительство региона.
За предыдущие сутки в республике было зафиксировано 15 новых случаев заболевания коронавирусом.
"В Хакасии за сутки выявлено 36 новых случаев COVID-19. 20 случаев — в Абаканской клинической больнице (из них три — медперсонал), один случай — сотрудник Абаканской скорой помощи. Один человек прибыл из Москвы, еще один поступил с признаками респираторной инфекции. 13 случаев — семейные и служебные контакты. Всего в регионе зафиксировано 403 случая заболевания COVID-19", - говорится в сообщении на сайте правительства.
В правительстве сообщили, что под медицинским наблюдением находятся 1918 человек, из них 44 — в обсерваторе. 51 человек выздоровел. Получают лечение 308 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.