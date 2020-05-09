На мусорном полигоне во Владивостоке произошел пожар

"Во Владивостоке на полигоне ТБО произошло внутреннее возгорание. Это произошло из-за локального выхода биогаза на поверхность. Огонь охватил достаточно большую территорию по бокам карты полигона. На место быстро подоспели пожарные и внутренняя служба обеспечения полигона. В течение ночи удалось оперативно локализовать пламя", - говорится в сообщении предприятия.