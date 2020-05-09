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2020-05-09T06:28
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На мусорном полигоне во Владивостоке произошел пожар
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РИА Новости

На мусорном полигоне во Владивостоке произошел пожар

06:28 09.05.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 9 мая - РИА Новости. Пожар произошел на полигоне твердых бытовых отходов во Владивостоке из-за выхода биогаза на поверхность, возгорание потушено, сообщили журналистам в КГУП "Приморский экологический оператор".
"Во Владивостоке на полигоне ТБО произошло внутреннее возгорание. Это произошло из-за локального выхода биогаза на поверхность. Огонь охватил достаточно большую территорию по бокам карты полигона. На место быстро подоспели пожарные и внутренняя служба обеспечения полигона. В течение ночи удалось оперативно локализовать пламя", - говорится в сообщении предприятия.
Отмечается, что сбоев в приеме мусора не было, сортировочный комплекс продолжает работу в штатном режиме.
"В настоящее время возгорание потушено, идет ликвидация тлеющих остатков, отсыпка их грунтом", - отмечается в сообщении.
Сотрудник пожарно-спасательного подразделения МЧС
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