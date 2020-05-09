На мусорном полигоне во Владивостоке произошел пожар

ВЛАДИВОСТОК, 9 мая - РИА Новости. Пожар произошел на полигоне твердых бытовых отходов во Владивостоке из-за выхода биогаза на поверхность, возгорание потушено, сообщили журналистам в КГУП "Приморский экологический оператор".
"Во Владивостоке на полигоне ТБО произошло внутреннее возгорание. Это произошло из-за локального выхода биогаза на поверхность. Огонь охватил достаточно большую территорию по бокам карты полигона. На место быстро подоспели пожарные и внутренняя служба обеспечения полигона. В течение ночи удалось оперативно локализовать пламя", - говорится в сообщении предприятия.
Отмечается, что сбоев в приеме мусора не было, сортировочный комплекс продолжает работу в штатном режиме.
"В настоящее время возгорание потушено, идет ликвидация тлеющих остатков, отсыпка их грунтом", - отмечается в сообщении.