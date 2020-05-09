Антонов призвал Россию и США вместе бороться с новыми вызовами

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия и США, как две великие державы, должны вместе бороться с новыми вызовами и угрозами, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя недавний разговор президентов двух стран.
Российский дипломат отметил, что состоявшийся в четверг телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа был конструктивным и продемонстрировал их нацеленность на развитие двустороннего взаимодействия. По словам Антонова, эта беседа "диссонирует" с заявлениями некоторых официальных лиц и организаций в США.
"Мы верим в то, что настанет время и ситуация изменится, российско-американские отношения выправятся, и две великие державы опять будут бороться с нынешними вызовами безопасности, как нам, так и всем другим государствам", - сказал посол, отвечая на вопросы журналистов после того, как сотрудники дипмиссии высадили в посольстве "Сад памяти".
"Никто и никогда не сможет поколебать нашу уверенность, что главное в борьбе с новыми вызовами и угрозами – это быть вместе. Сегодня это как никогда важно", - добавил Антонов.
Как сообщала пресс-служба Кремля, в ходе телефонного разговора Путин и Трамп подчеркнули, что Россия и США способны многого добиться в решении острых проблем современности, включая обеспечение стратегической стабильности, борьбу с терроризмом, урегулирование региональных конфликтов, противодействие эпидемиям.