Антонов призвал Россию и США вместе бороться с новыми вызовами

"Мы верим в то, что настанет время и ситуация изменится, российско-американские отношения выправятся, и две великие державы опять будут бороться с нынешними вызовами безопасности, как нам, так и всем другим государствам", - сказал посол, отвечая на вопросы журналистов после того, как сотрудники дипмиссии высадили в посольстве "Сад памяти".