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2020-05-09T06:26
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Антонов призвал Россию и США вместе бороться с новыми вызовами
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РИА Новости

Антонов призвал Россию и США вместе бороться с новыми вызовами

06:26 09.05.2020
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия и США, как две великие державы, должны вместе бороться с новыми вызовами и угрозами, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя недавний разговор президентов двух стран.
Российский дипломат отметил, что состоявшийся в четверг телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа был конструктивным и продемонстрировал их нацеленность на развитие двустороннего взаимодействия. По словам Антонова, эта беседа "диссонирует" с заявлениями некоторых официальных лиц и организаций в США.
"Мы верим в то, что настанет время и ситуация изменится, российско-американские отношения выправятся, и две великие державы опять будут бороться с нынешними вызовами безопасности, как нам, так и всем другим государствам", - сказал посол, отвечая на вопросы журналистов после того, как сотрудники дипмиссии высадили в посольстве "Сад памяти".
"Никто и никогда не сможет поколебать нашу уверенность, что главное в борьбе с новыми вызовами и угрозами – это быть вместе. Сегодня это как никогда важно", - добавил Антонов.
Как сообщала пресс-служба Кремля, в ходе телефонного разговора Путин и Трамп подчеркнули, что Россия и США способны многого добиться в решении острых проблем современности, включая обеспечение стратегической стабильности, борьбу с терроризмом, урегулирование региональных конфликтов, противодействие эпидемиям.
Посол РФ в США Анатолий Антонов
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РоссияДональд ТрампАнатолий АнтоновВладимир ПутинСШАВ мире
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