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Распространение нового коронавируса
2020-05-09T05:17
https://ria.ru/20200509/1571194927.html
Ученый назвал способы дезинфекции масок
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569416411_0:180:3000:1868_1036x0_80_0_0_b892e39f21dca8a4d6621e435273669b.jpg
РИА Новости

Ученый назвал способы дезинфекции масок

05:16 09.05.2020 (обновлено: 05:17 09.05.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкПроизводство масок
Производство масок
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Производство масок. Архивное фото
МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. После использования все защитные маски представляют опасность для человека и требуют дезинфекции, в том числе и перед утилизацией, об этом АГН "Москва" заявил доцент кафедры физической химии Национального исследовательского технологического университета "МИСиС", кандидат химических наук Георгий Фролов.
По словам специалиста, продезинфицировать маски можно несколькими способами.
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"Для одноразовых масок в случае отсутствия аэрозольного средства можно использовать способ замачивания в водном мыльном растворе с перекисью водорода на пять минут. Водный раствор готовится с использованием хозяйственного или антибактериального мыла до образования пены. К такому раствору необходимо добавить перекись водорода (3%) в соотношении 10 к 1. После замачивания маску необходимо промыть в воде до исчезновения пены и высушить в естественных условиях", - рассказал Фролов.
Другой способ - обработка наружной и внутренней поверхности изделия спиртовым аэрозолем с антисептиком или без него, при этом критерием является полное смачивание поверхности. "И, наконец, третий способ – наружная и внутренняя поверхность обрабатываются специальным спиртовым аэрозолем с наночастицами меди. В этом случае достигается длительный антивирусный эффект на поверхности маски", - пояснил ученый.
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По словам специалиста, главную опасность представляет возможный контакт открытых участков тела человека с зараженной внешней поверхностью защитной маски. "Поскольку этот контакт может быть случайным, в первую очередь должны быть продезинфицированы места контакта тела человека с зараженной поверхностью. Дезинфекция кожных покровов проводится антибактериальными салфетками или путем смыва водным раствором, содержащим поверхностно-активные вещества", - добавил он.
Пандемия нового коронавируса охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, заражены более 3,7 миллиона человек, из которых почти 260 тысяч умерли.
В большинстве регионов России ввели режим всеобщей изоляции, в Москве также работает пропускная система. Власти призывают граждан не выходить из дома без крайней необходимости, соблюдать правила гигиены, а на улице держать дистанцию от других людей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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