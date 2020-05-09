Ученый назвал способы дезинфекции масок

МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. После использования все защитные маски представляют опасность для человека и требуют дезинфекции, в том числе и перед утилизацией, об этом АГН "Москва" заявил доцент кафедры физической химии Национального исследовательского технологического университета "МИСиС", кандидат химических наук Георгий Фролов.
По словам специалиста, продезинфицировать маски можно несколькими способами.
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"Для одноразовых масок в случае отсутствия аэрозольного средства можно использовать способ замачивания в водном мыльном растворе с перекисью водорода на пять минут. Водный раствор готовится с использованием хозяйственного или антибактериального мыла до образования пены. К такому раствору необходимо добавить перекись водорода (3%) в соотношении 10 к 1. После замачивания маску необходимо промыть в воде до исчезновения пены и высушить в естественных условиях", - рассказал Фролов.
Другой способ - обработка наружной и внутренней поверхности изделия спиртовым аэрозолем с антисептиком или без него, при этом критерием является полное смачивание поверхности. "И, наконец, третий способ – наружная и внутренняя поверхность обрабатываются специальным спиртовым аэрозолем с наночастицами меди. В этом случае достигается длительный антивирусный эффект на поверхности маски", - пояснил ученый.
По словам специалиста, главную опасность представляет возможный контакт открытых участков тела человека с зараженной внешней поверхностью защитной маски. "Поскольку этот контакт может быть случайным, в первую очередь должны быть продезинфицированы места контакта тела человека с зараженной поверхностью. Дезинфекция кожных покровов проводится антибактериальными салфетками или путем смыва водным раствором, содержащим поверхностно-активные вещества", - добавил он.
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