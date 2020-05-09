Водонаева раскритиковала Малышеву за фейки о коронавирусе

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Бывшая участница шоу "Дом-2" Алена Водонаева обвинила ведущую программы "Жить здорово" доктора медицинских наук Елену Малышеву в распространении фейков о коронавирусе. Об этом она заявила на своем YouTube-канале.
Так Водонаева отреагировала на заявление Малышевой, назвавшей COVID-19 — "чудом чудесным", которое практически не несет угрозы детям, поскольку они болеют коронавирусом очень редко и почти не умирают от осложнений, вызванных COVID-19.
"Как это дети не попадают в реанимацию, если Минздрав отчитывается, что к 1 мая два ребенка скончались, а 11 находились в тяжелом состоянии?" — задалась вопросом Водонаева.
По ее мнению, такие высказывания публичных людей нельзя оставлять безнаказанными, их следует наказывать штрафами.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
В России общее количество заболевших COVID-19 достигло 187 859 человек, из них 1723 скончались, 26 608 пациентов выздоровели. Проведено почти пять миллионов тестов. За сутки число новых случаев коронавируса в стране выросло на 10 699, у половины из них болезнь проходит бессимптомно. Накануне сообщалось об 11 231 зараженном и 88 умерших.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.