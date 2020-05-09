Водонаева раскритиковала Малышеву за фейки о коронавирусе

По ее мнению, такие высказывания публичных людей нельзя оставлять безнаказанными, их следует наказывать штрафами.

В России общее количество заболевших COVID-19 достигло 187 859 человек, из них 1723 скончались, 26 608 пациентов выздоровели. Проведено почти пять миллионов тестов. За сутки число новых случаев коронавируса в стране выросло на 10 699, у половины из них болезнь проходит бессимптомно. Накануне сообщалось об 11 231 зараженном и 88 умерших.