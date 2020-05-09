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Распространение нового коронавируса
2020-05-09T06:07
https://ria.ru/20200509/1571194707.html
Водонаева раскритиковала Малышеву за фейки о коронавирусе
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564671103_0:70:3028:1773_1036x0_80_0_0_892bc26efe69438fdac9108763399cd0.jpg
РИА Новости

Водонаева раскритиковала Малышеву за фейки о коронавирусе

04:51 09.05.2020 (обновлено: 06:07 09.05.2020)
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкАлена Водонаева
Алена Водонаева
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Алена Водонаева. Архивное фото
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Бывшая участница шоу "Дом-2" Алена Водонаева обвинила ведущую программы "Жить здорово" доктора медицинских наук Елену Малышеву в распространении фейков о коронавирусе. Об этом она заявила на своем YouTube-канале.
Так Водонаева отреагировала на заявление Малышевой, назвавшей COVID-19 — "чудом чудесным", которое практически не несет угрозы детям, поскольку они болеют коронавирусом очень редко и почти не умирают от осложнений, вызванных COVID-19.
"Как это дети не попадают в реанимацию, если Минздрав отчитывается, что к 1 мая два ребенка скончались, а 11 находились в тяжелом состоянии?" — задалась вопросом Водонаева.
По ее мнению, такие высказывания публичных людей нельзя оставлять безнаказанными, их следует наказывать штрафами.
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
В России общее количество заболевших COVID-19 достигло 187 859 человек, из них 1723 скончались, 26 608 пациентов выздоровели. Проведено почти пять миллионов тестов. За сутки число новых случаев коронавируса в стране выросло на 10 699, у половины из них болезнь проходит бессимптомно. Накануне сообщалось об 11 231 зараженном и 88 умерших.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Алена ВодонаеваЕлена Малышева
Популярные комментарии
Дорогие редакторы!Скажите,почему слово фейк здесь вы берёте в кавычки ,а,например, в статье про омбудсмена таких кавычек не было.Это вызывает вопросы о беспристрастности вашего сми.Мне казалось ,что сми должны освещать ситуацию с нейтральной стороны,а вы сразу же в названии статьи хотите навязать читателю свою точку зрения.Я уже не говорю, в чью пользу всегда это происходит.Понятно ,что вы своего кормильца в лице государства всегда будете выгораживать(и людей к нему приближенных),даже если оно не право.
9 мая, 05:59
Александр Балинский
66300033
Навальный , красиво показал как живёт Малышева ,или показал как красиво живёт Малышева .)))
9 мая, 06:07
ДНДанил Некипелов
43400233
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