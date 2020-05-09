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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-09T04:50
https://ria.ru/20200509/1571194670.html
В Китае за сутки выявили один ввозной случай COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1b/1570605000_0:98:3072:1826_1036x0_80_0_0_3b42e321c2f54785c874a0e073f5364f.jpg
РИА Новости

В Китае за сутки выявили один ввозной случай COVID-19

04:50 09.05.2020
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© AP Photo / Andy WongЖенщина в защитной медицинской маске на улице у сувенирного магазина в Пекине, Китай
Женщина в защитной медицинской маске на улице у сувенирного магазина в Пекине, Китай
© AP Photo / Andy Wong
ПЕКИН, 9 мая - РИА Новости. Один новый случай заражения коронавирусом и 15 бессимптомных носителей выявлены в Китае за минувшие сутки, выздоровели 53 пациента, летальных исходов не было, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.
Уточняется, что единственный новый случай является ввозным, зарегистрирован в  городе центрального подчинения Тяньцзинь. В общей сложности в Китае был выявлен 1681 ввозной случай коронавирусной инфекции, все еще болеют 176 человек, четыре находятся в тяжелом состоянии, 1505 пациентов выздоровели. Ни один человек, въехавший в Китай зараженным, не умер.
"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 82 887 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 208 человек (15 человек находятся в тяжелом состоянии), 78 046 человек выписаны из больниц, 4633 скончались", - говорится в сообщении.
С 1 апреля власти страны начали публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни, за последние сутки выявлено 15 таких случаев, все локальные. За минувшие сутки из-под карантина выпущены 33 человека, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 836 бессимптомных носителей.
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В провинции Хубэй, очаге эпидемии, за сутки не выявлено ни одного случая заражения или смерти, в больницах нет ни одного пациента с коронавирусной инфекцией.
Отдельно в Гонконге за все время эпидемии было выявлено 1044 случая заражения (из них четыре человека скончались, 960 выздоровели), в Макао выявили 45 случаев (40 уже выписаны), на Тайване заразились 440 человек (шесть скончались, 355 вылечились).
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире. Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР 29 марта заявил, что распространение эпидемии в стране в целом остановлено.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КитайВ мире
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