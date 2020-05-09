Власти Венесуэлы выдали ордеры на арест организаторов попытки вторжения

Ранее министр связи и коммуникаций Венесуэлы Хорхе Родригес в эфире канала VTV раскрыл детали соглашения венесуэльского оппозиционера Хуана Гуаидо с ЧВК Silvercorp. Документ предусматривает, что боевики с целью убийства высшего руководства республики могут находиться на территории Венесуэлы более 400 дней и имеют разрешение на уничтожение зданий, включая правительственные, а общая сумма контракта составляет 212,9 миллиона долларов США.

Первого апреля американские военные, а также подразделения Береговой охраны и Управления по борьбе с наркотиками США начали крупномасштабную антинаркотическую операцию в Карибском бассейне, одной из целей которой в Вашингтоне назвали противодействие незаконному обороту наркотиков со стороны правительства Венесуэлы. Мадуро отверг обвинения США в наркоторговле, подчеркнув, что Каракас удерживает рекорд по борьбе с незаконным оборотом наркотиков уже 15 лет.