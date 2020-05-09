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Во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Попытка госпереворота в Венесуэле
2020-05-09T14:43
https://ria.ru/20200509/1571194612.html
Власти Венесуэлы выдали ордеры на арест организаторов попытки вторжения
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571011698_0:51:2953:1712_1036x0_80_0_0_574b9b8ea7104b9cdfb0bd556ec7a3c2.jpg
РИА Новости

Власти Венесуэлы выдали ордеры на арест организаторов попытки вторжения

04:42 09.05.2020 (обновлено: 14:43 09.05.2020)
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© REUTERS / Miraflores PalaceЛичные документы, продемонстрированные президентом Венесуэлы Николасом Мадуро после предполагаемой попытки вторжения из Колумбии
Личные документы, продемонстрированные президентом Венесуэлы Николасом Мадуро после предполагаемой попытки вторжения из Колумбии
© REUTERS / Miraflores Palace
МЕХИКО, 9 мая — РИА Новости. Генпрокуратура Венесуэлы выдала 22 ордера на арест предполагаемых участников провалившегося морского вторжения, в международный розыск объявлены глава ЧВК Silvercorp Джордар Гудро, оппозиционный депутат из команды Хуана Гуаидо Хуан Хосе Рендон и политконсультант из Майами Серхио Вергара, обвиняемые в организации нападения.
О выдаче ордеров без уточнения имен заявил в эфире TVV Noticias генпрокурор Тарек Уильям Сааб. Он добавил, что в отношении троих предполагаемых организаторов нападения, включая гражданина США Гудро, были выданы международные ордеры на арест, поскольку они находятся за пределами страны.
Ранее министр связи и коммуникаций Венесуэлы Хорхе Родригес в эфире канала VTV раскрыл детали соглашения венесуэльского оппозиционера Хуана Гуаидо с ЧВК Silvercorp. Документ предусматривает, что боевики с целью убийства высшего руководства республики могут находиться на территории Венесуэлы более 400 дней и имеют разрешение на уничтожение зданий, включая правительственные, а общая сумма контракта составляет 212,9 миллиона долларов США.
Снаряжение и документы, изъятые после предполагаемой попытки вторжения на территорию Венесуэлы
02:36Попытка госпереворота в Венесуэле
США заявили о непричастности к вторжению в Венесуэлу
В начале мая глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль заявил, что власти предотвратили морское вторжение колумбийских боевиков со стороны штата Ла-Гуайра. Мадуро заявил, что целью было его убийство. По данным МВД, боевики попытались вторгнуться в страну на быстроходных катерах. Председатель учредительного собрания Диосдадо Кабельо уточнил, что восемь нападавших убиты. Власти страны задержали за участие в нападении 31 человека.
Мадуро сообщил, что среди них двое граждан США, которых он назвал сотрудниками личной охраны Дональда Трампа. Сам глава Белого дома заявил о непричастности к случившемуся.
Задержанным американцам из ЧВК Silvercorp предъявят обвинения в терроризме, заговоре и незаконном обороте боевого оружия. Гражданам Венесуэлы, помимо терроризма, вменяют сговор с иностранным правительством, измену и бунт.
США с января 2019 года не признают Мадуро президентом страны и считают временным главой государства лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо, незаконно провозгласившего себя президентом. Дипломатического присутствия в Венесуэле у Вашингтона нет. В конце марта Минюст США обвинил Мадуро и еще 15 членов руководства страны в причастности к наркоторговле и отмывании денег.
Первого апреля американские военные, а также подразделения Береговой охраны и Управления по борьбе с наркотиками США начали крупномасштабную антинаркотическую операцию в Карибском бассейне, одной из целей которой в Вашингтоне назвали противодействие незаконному обороту наркотиков со стороны правительства Венесуэлы. Мадуро отверг обвинения США в наркоторговле, подчеркнув, что Каракас удерживает рекорд по борьбе с незаконным оборотом наркотиков уже 15 лет.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеВенесуэлаВ мире
Популярные комментарии
интересно европа будет возмущаться в оон о вмешательстве сша в дела независимого гос-ва !? )))
9 мая, 05:23
Олег Первов
5891001
Да и эту проамериканскую шестёрку Хуана Гуайдо тоже давно уже пора отправить на нары... Этот политический авантюрист и мошенник так же ведёт себя по хамски и баламутит воду в Венесуэле, как наш всем с негативом известный Алексей... И что тому, что другому все эти выходки пока обходятся без последствий... Чего так заботится и чего так боятся власти этих американских агентов влияния?
9 мая, 06:08
Игорь Соколов
5700005
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