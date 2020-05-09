Пятно на лице мужчины превратилось в огромную опухоль

Seorang pria di Medan, Andriadi Putra (34), mengalami benjolan besar di tubuhnya dan wajahnya seperti meleleh. Penyakitnya masih misterius. #Penyakit #Medan https://t.co/ZxpUuePZQL — detikcom (@detikcom) May 5, 2020

Андриади Путра родился с маленьким пятном на лице. Врачи посоветовали не волноваться из-за этого, однако со временем пятно начало расти. В возрасте 11 лет мальчику поставили диагноз "нейрофиброматоз" — генетическое расстройство, которое негативно влияет на рост и развитие клеточной ткани.

В 2018 году, когда вес опухоли стал слишком большим, 32-летнему Путре пришлось бросить работу.

Мужчина постоянно страдает от боли. Сейчас его опухоль весит около 40 килограммов и свисает до живота. Путра надеется на то, что ему удастся попасть на хирургическую операцию по удалению новообразования, благодаря которой он смог бы вернуться к нормальной жизни.

Ранее стало известно, что в Новокузнецке врачи успешно удалили пациентке опухоль, которая весила практически как сама больная.