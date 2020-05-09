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Распространение нового коронавируса
2020-05-09T03:53
https://ria.ru/20200509/1571194333.html
В Мексике 1906 человек за сутки заразились коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/154824/01/1548240165_0:0:2730:1537_1036x0_80_0_0_87d62cd71d7f148281760a588184c814.jpg
РИА Новости

В Мексике 1906 человек за сутки заразились коронавирусом

03:53 09.05.2020
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CC BY-SA 3.0 / Alfonsobouchot / Мексика
Мексика
CC BY-SA 3.0 / Alfonsobouchot /
Мексика. Архивное фото
МЕХИКО, 9 мая - РИА Новости. Минздрав Мексики обновил статистику заболеваемости коронавирусом в стране, общее число случаев достигло 31 522, включая 3160 летальных случаев.
"В Мексике 31 522 случаев COVID, четверть из них является активными", - сказал глава эпидемиологии минздрава Хосе Луис Аломиа в ходе ежедневной пресс-конференции, которая транслируется в микроблоге ведомства в Twitter.
Первый случай COVID-19 был выявлен в Мексике 28 февраля. Общее число случаев за последние сутки выросло на 1906 (прирост на 6,4%), болеют в настоящий момент 8048 пациентов (+246).
Число умерших пациентов с коронавирусом достигло 3160 (+199 за день), еще 254 летальных случая отмечены как подозрительные. Власти изучают 20 571 подозрение на вирус, общее число исследованных пациентов - 123 446 (+6235).
Страна, согласно оценкам минздрава, находится на пике эпидемии коронавируса. Начиная со среды медики регистрируют максимальный ежедневный прирост числа заболевших - на уровне 1900 человек в сутки. Карантинные меры будут действовать до 30 мая с возможностью постепенной отмены в наименее пострадавших регионах с 18 мая.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,7 миллиона случаев заражения, более 259 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19МексикаВ мире
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