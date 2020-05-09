В Мексике 1906 человек за сутки заразились коронавирусом

МЕХИКО, 9 мая - РИА Новости. Минздрав Минздрав Мексики обновил статистику заболеваемости коронавирусом в стране, общее число случаев достигло 31 522, включая 3160 летальных случаев.

"В Мексике 31 522 случаев COVID, четверть из них является активными", - сказал глава эпидемиологии минздрава Хосе Луис Аломиа в ходе ежедневной пресс-конференции, которая транслируется в микроблоге ведомства в Twitter.

Первый случай COVID-19 был выявлен в Мексике 28 февраля. Общее число случаев за последние сутки выросло на 1906 (прирост на 6,4%), болеют в настоящий момент 8048 пациентов (+246).

Число умерших пациентов с коронавирусом достигло 3160 (+199 за день), еще 254 летальных случая отмечены как подозрительные. Власти изучают 20 571 подозрение на вирус, общее число исследованных пациентов - 123 446 (+6235).

Страна, согласно оценкам минздрава, находится на пике эпидемии коронавируса. Начиная со среды медики регистрируют максимальный ежедневный прирост числа заболевших - на уровне 1900 человек в сутки. Карантинные меры будут действовать до 30 мая с возможностью постепенной отмены в наименее пострадавших регионах с 18 мая.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 3,7 миллиона случаев заражения, более 259 тысяч человек скончались.