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Распространение нового коронавируса
2020-05-09T03:45
https://ria.ru/20200509/1571194290.html
В Аргентине карантин из-за коронавируса продлили до 24 мая
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/01/1565860910_0:15:2241:1276_1036x0_80_0_0_0354a53674d344f09dbfedd6fb6b35cb.jpg
РИА Новости

В Аргентине карантин из-за коронавируса продлили до 24 мая

03:45 09.05.2020
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© AP Photo / Alejandro MadrilАргентина
Аргентина
© AP Photo / Alejandro Madril
Аргентина. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 9 мая - РИА Новости. Карантин в Аргентине, введённый ещё 20 марта, продлен до 24 мая, сообщил президент страны Альберто Фернандес.
"Карантин продлится до 24 мая", - сказал президент.
В Буэнос-Айресе ограничительные меры останутся почти без изменений. В остальных регионах страны будут введены послабления. В частности, будут открыты отдельные виды производства и торговли.
В столице разрешат прогулки с детьми по субботам и воскресеньям.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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