В Аргентине карантин из-за коронавируса продлили до 24 мая

БУЭНОС-АЙРЕС, 9 мая - РИА Новости. Карантин в Аргентине, введённый ещё 20 марта, продлен до 24 мая, сообщил президент страны Альберто Фернандес.
"Карантин продлится до 24 мая", - сказал президент.
В Буэнос-Айресе ограничительные меры останутся почти без изменений. В остальных регионах страны будут введены послабления. В частности, будут открыты отдельные виды производства и торговли.
В столице разрешат прогулки с детьми по субботам и воскресеньям.
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