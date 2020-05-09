СП оценила адаптированность систем здравоохранения в мире к работе в ЧС

"По итогам анализа можно сформулировать несколько общих рекомендаций. Во-первых, нужно повышать адаптивность национальных систем здравоохранения к различным, в том числе чрезвычайным, ситуациям. Во-вторых, необходимо совершенствовать механизмы эпидемиологического контроля. И в-третьих, страны должны скоординировать свои усилия, как в рамках принятия мер по противодействию вирусу, так и в поисках эффективных средств лечения и вакцины", - сказала Изотова.

В Счетной палате полагают, что существенную роль в сложившихся условиях должны играть информационные технологии - например, телемедицина может использоваться для удаленного мониторинга состояния здоровья людей с подтвержденным диагнозом. "Как минимум в 14 странах ОЭСР телемониторинг уже применяется для наблюдения за пациентами с хроническими заболеваниями. В Южной Корее и Израиле использование переносных электронных средств, а также коммуникационных технологий позволяет удаленно наблюдать за пациентами с COVID-19, которые находятся на домашнем лечении. В Китае, Израиле и США используют роботов для сокращения контактов с больными",- рассказала Изотова.