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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-09T03:18
https://ria.ru/20200509/1571194105.html
СП оценила адаптированность систем здравоохранения в мире к работе в ЧС
https://cdn21.img.ria.ru/images/151477/33/1514773308_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_5dac4a1daae7349ef0245e97e9236dc2.jpg
РИА Новости

СП оценила адаптированность систем здравоохранения в мире к работе в ЧС

03:18 09.05.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Счетной палаты РФ
Здание Счетной палаты РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Здание Счетной палаты РФ. Архивное фото
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Счетная палата России проанализировала опыт борьбы с распространением коронавируса в разных странах мира и пришла к выводу, что национальные системы здравоохранения в большинстве стран оказались не готовы к работе в условиях чрезвычайных ситуаций, а значит, всем им необходимы изменения и общая координация, рассказала РИА Новости замглавы ведомства Галина Изотова.
"По итогам анализа можно сформулировать несколько общих рекомендаций. Во-первых, нужно повышать адаптивность национальных систем здравоохранения к различным, в том числе чрезвычайным, ситуациям. Во-вторых, необходимо совершенствовать механизмы эпидемиологического контроля. И в-третьих, страны должны скоординировать свои усилия, как в рамках принятия мер по противодействию вирусу, так и в поисках эффективных средств лечения и вакцины", - сказала Изотова.
По данным Счетной палаты, большинство стран сталкивается со схожими трудностями в борьбе с пандемией: нехваткой медицинского персонала, перегруженностью больниц, дефицитом оборудования и средств диагностики и лечения, вынужденной приостановкой плановых услуг и др.
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"Особенно тяжело приходится странам с высокой долей тяжелых и крайне тяжелых форм заболевания (например, Великобритания, Италия, США и Южная Корея). Они столкнулись с быстрым истощением кадровых ресурсов, коек, запасов биомедицинских материалов и оборудования, включая средства индивидуальной защиты, тест-систем и аппаратов ИВЛ", - отметила Изотова. Проблема осложняется высоким риском заражения самого медицинского персонала. Например, до 10% заболевших в Китае и до 9% в Италии приходятся как раз на медработников, а в некоторых странах ЕС, по данным Счетной палаты, этот показатель достигает 26%.
В Счетной палате отмечают, что государства пытаются изыскать все возможности для привлечения дополнительного медицинского персонала. Например, Бразилия, Великобритания, Италия, США и Франция пошли по пути привлечения вышедших на пенсию медицинских работников. Однако такой подход опасен тем, что персонал сам относится к повышенной группе риска заражения коронавирусом. Республика Беларусь, Италия, КНР, США привлекают военных специалистов в области медицины как для помощи в лечении, так и для транспортировки больных. Ряд стран, например, Испания, Россия, США и Украина, мобилизуют студентов последних курсов медицинских учебных заведений.
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Еще один критерий эффективного реагирования на ситуацию - обеспечение достаточного количества мест в больницах, особенно в отделениях интенсивной терапии. Сегодня наибольшем числом мест обладают Япония и Корея - более семи на одну тысячу человек, чуть меньше у Германии – шесть на тысячу человек. Для большинства стран ОЭСР этот показатель варьируется от 2,5 до 5, а в таких странах, как Мексика, Канада, Чили, Швеция, Израиль, Испания и США, он меньше.
В Счетной палате полагают, что существенную роль в сложившихся условиях должны играть информационные технологии - например, телемедицина может использоваться для удаленного мониторинга состояния здоровья людей с подтвержденным диагнозом. "Как минимум в 14 странах ОЭСР телемониторинг уже применяется для наблюдения за пациентами с хроническими заболеваниями. В Южной Корее и Израиле использование переносных электронных средств, а также коммуникационных технологий позволяет удаленно наблюдать за пациентами с COVID-19, которые находятся на домашнем лечении. В Китае, Израиле и США используют роботов для сокращения контактов с больными",- рассказала Изотова.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияСчетная палата РФВ мире
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