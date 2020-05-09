Эксперт рассказала, в каких сферах вырастет зарплата после самоизоляции

"Рынок труда после эпидемии и столь продолжительного периода самоизоляции, конечно, уже не будет прежним. Изменится соотношение спроса и предложения на многих специалистов, изменится уровень вознаграждения, организация труда", — считает она.

Сейчас, в самый разгар пандемии, можно выделить два четких полюса. На одном повышение спроса на работников и рост прибыли: это фармацевтика, розница, онлайн-услуги, в том числе по развлечению и обучению.