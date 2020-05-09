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2020-05-09T12:28
https://ria.ru/20200509/1571194070.html
Эксперт рассказала, в каких сферах вырастет зарплата после самоизоляции
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РИА Новости

Эксперт рассказала, в каких сферах вырастет зарплата после самоизоляции

03:15 09.05.2020 (обновлено: 12:28 09.05.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПустой офис компании Unilever в Москве
Пустой офис компании Unilever в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Ситуация с коронавирусом приведет к реальным изменениям на рынке труда — уже сейчас можно предположить, какие специалисты будут востребованы и после пандемии, на какие услуги спрос упадет, а также кому стоит надеяться на рост зарплат в будущем, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры "Развитие человеческого капитала" РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

"Рынок труда после эпидемии и столь продолжительного периода самоизоляции, конечно, уже не будет прежним. Изменится соотношение спроса и предложения на многих специалистов, изменится уровень вознаграждения, организация труда", считает она.

Сейчас, в самый разгар пандемии, можно выделить два четких полюса. На одном повышение спроса на работников и рост прибыли: это фармацевтика, розница, онлайн-услуги, в том числе по развлечению и обучению.
Но рано или поздно пандемия пойдет на спад, снизится спрос на товары и услуги в фармацевтике и розничной торговле — доставке, соответственно, не предвидится никакого серьезного роста заработных плат в этих сферах.
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