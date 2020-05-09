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Распространение нового коронавируса
2020-05-09T03:11
https://ria.ru/20200509/1571194013.html
Эксперты рассказали о росте продаж товаров для дома и дачи
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/40731/40/407314034_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_92112ae674bf6b15dacfd0ded20c7acf.jpg
РИА Новости

Эксперты рассказали о росте продаж товаров для дома и дачи

03:11 09.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПродажа обоев
Продажа обоев
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Продажа обоев. Архивное фото
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Продажи товаров для дома и дачи в России на фоне самоизоляции в апреле по сравнению с прошлым годом выросли на 68%, сказано в исследовании крупнейшего в РФ оператора фискальных данных "Платформа ОФД", имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Эксперты сравнили агрегированные данные о продажах, поступающие с более чем 900 тысяч касс со всей России, и сравнили полученные результаты с данными за прошлый год.
"Средний чек покупки товаров для строительства и хозяйства составил 4386 рублей, что на 56% выше, чем в прошлом году. Объем продаж вырос на 68%, число покупок при этом увеличилось на 8%", - подсчитали аналитики.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,6 миллиона случаев заражения, свыше 254 тысяч человек скончались. Большинство регионов РФ ввели режим самоизоляции или другие ограничения для профилактики коронавируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЭкономика
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