Ученые выяснили, можно ли заразиться коронавирусом через воду

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Заражение Заражение коронавирусом при купании в морской воде, а также посещении бассейнов и спа-салонов является маловероятным, к такому выводу пришли ученые из Высшего совета по научным исследованиям Испании (CSIC), результаты их работы опубликованы на портале организации.

Авторы работы отметили, что присутствующая в морской воде соль в совокупности с эффектом разбавления, вероятно, способствует деактивации вируса. При этом в бассейнах и спа-салонах активно используются дезинфицирующие средства, чего также должно быть достаточно для его деактивации. Кроме того, в саунах и паровых банях поддерживается высокая, выше 60 градусов, температура воздуха, которая тоже губительна для вируса.

Однако в реках, озерах, пресноводных и необработанных водоемах выживаемость вируса будет выше, в связи с чем при их посещении необходимо принимать крайние меры предосторожности.

Ученые отметили, что опасность заражения коронавирусом может подстерегать на суше — на пляже или берегу водоема. Вместе с тем авторы исследования предположили, что совокупное воздействие соли морской воды, солнечного ультрафиолетового излучения и высокой температуры, до которой разогревается песок, также может деактивировать вирус.

Пандемия нового коронавируса охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ , заражены более 3,7 миллиона человек, из которых почти 260 тысяч умерли.

В большинстве регионов России ввели режим всеобщей изоляции, в Москве также работает пропускная система. Власти призывают граждан не выходить из дома без крайней необходимости, соблюдать правила гигиены, а на улице держать дистанцию от других людей.