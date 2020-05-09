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Распространение нового коронавируса
2020-05-09T13:42
https://ria.ru/20200509/1571193902.html
Ученые выяснили, можно ли заразиться коронавирусом через воду
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564279167_0:221:2996:1906_1036x0_80_0_0_13d21aedefb82da83740ef6a7bbaba63.jpg
РИА Новости

Ученые выяснили, можно ли заразиться коронавирусом через воду

03:02 09.05.2020 (обновлено: 13:42 09.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Павлишак / Перейти в фотобанкБерег Черного моря
Берег Черного моря
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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Берег Черного моря. Архивное фото
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Заражение коронавирусом при купании в морской воде, а также посещении бассейнов и спа-салонов является маловероятным, к такому выводу пришли ученые из Высшего совета по научным исследованиям Испании (CSIC), результаты их работы опубликованы на портале организации.
Авторы работы отметили, что присутствующая в морской воде соль в совокупности с эффектом разбавления, вероятно, способствует деактивации вируса. При этом в бассейнах и спа-салонах активно используются дезинфицирующие средства, чего также должно быть достаточно для его деактивации. Кроме того, в саунах и паровых банях поддерживается высокая, выше 60 градусов, температура воздуха, которая тоже губительна для вируса.
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Однако в реках, озерах, пресноводных и необработанных водоемах выживаемость вируса будет выше, в связи с чем при их посещении необходимо принимать крайние меры предосторожности.
Ученые отметили, что опасность заражения коронавирусом может подстерегать на суше — на пляже или берегу водоема. Вместе с тем авторы исследования предположили, что совокупное воздействие соли морской воды, солнечного ультрафиолетового излучения и высокой температуры, до которой разогревается песок, также может деактивировать вирус.
Пандемия нового коронавируса охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, заражены более 3,7 миллиона человек, из которых почти 260 тысяч умерли.
В большинстве регионов России ввели режим всеобщей изоляции, в Москве также работает пропускная система. Власти призывают граждан не выходить из дома без крайней необходимости, соблюдать правила гигиены, а на улице держать дистанцию от других людей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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