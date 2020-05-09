Малые предприятия в Грозном заработают со следующей недели

"Мной принято решение со следующей недели разрешить работу малых предприятий в сфере услуг. Послабление ограничительных мер коснется небольших СТО, хозяйственных магазинов и других небольших торговых заведений", - написал Кадыров "ВКонтакте". По его словам, соответствующее поручение доведено до мэра Грозного Исы Хаджимурадова.