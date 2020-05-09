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2020-05-09T03:02
https://ria.ru/20200509/1571193873.html
Малые предприятия в Грозном заработают со следующей недели
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РИА Новости

Малые предприятия в Грозном заработают со следующей недели

03:02 09.05.2020
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© РИА Новости / Саид ЦарнаевГрозный
Грозный
© РИА Новости / Саид Царнаев
Грозный. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 9 мая – РИА Новости. Ослабление ограничительных мер, принятых из-за коронавируса, начнется на следующей неделе в Чечне, первыми заработают малые предприятия в сфере услуг в Грозном, сообщил в субботу глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Мной принято решение со следующей недели разрешить работу малых предприятий в сфере услуг. Послабление ограничительных мер коснется небольших СТО, хозяйственных магазинов и других небольших торговых заведений", - написал Кадыров "ВКонтакте". По его словам, соответствующее поручение доведено до мэра Грозного Исы Хаджимурадова.

В Чечне, по последним данным минздрава региона, 705 инфицированных COVID-19, из них 322 выздоровели, восемь скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Рамзан КадыровГрозныйОбщество
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