В Карелии разъяснили сообщения о предложении "Северстали" ввести карантин

Сотрудник дорожно-патрульной службы ГИБДД на блокпосту при въезде на городское кладбище города Читы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 мая - РИА Новости. Глава Карелии Глава Карелии Артур Парфенчиков обсуждал с руководством компании "Северсталь" вопрос борьбы с распространением коронавируса в Костомукше , где работает предприятие входящее в ПАО предприятие "Карельский окатыш" (входит в горнодобывающий дивизион ПАО "Северсталь"), рассказала РИА Новости пресс-секретарь губернатора Марина Кабатюк

Ранее агентство РБК сообщило, что гендиректор "Северстали" Александр Шевелев в интервью NYT рассказал о предложении главы совета директоров компании Алексея Мордашова губернаторам четырех регионов, где работают предприятия "Северстали", ввести карантин. Он также предложил региональным правительствам содействие. По данным РБК, речь идет о Вологодской и Мурманской областях, а также о Карелии и Коми.

Как пояснила Кабатюк, Парфенчиков действительно провел переговоры по телефону с руководством "Северстали" и других крупных компаний, работающих в Карелии. В ходе них обсуждалось противодействие распространению COVID-19 в моногородах республики.

По словам Кабатюк, градообразующие предприятия оказали поддержку местным властям, в частности, "Карельский окатыш" выделил в своем профилактории в Костомукше места для обсерватора и передал большую партию средств индивидуальной защиты и медоборудования для для инфекционного стационара.

Кроме того, как сообщила Кабатюк, "Карельский окатыш" и другие предприятия помогли организовать КПП на въезде в Костомукшу.

Глава Карелии, как отметила пресс-секретарь, поблагодарил руководство предприятия за помощь.

Пандемия нового коронавируса охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, заражены более 3,7 миллиона человек, из которых почти 260 тысяч умерли

В России общее количество заболевших COVID-19 достигло 187 859 человек, из них 1723 скончались, 26 608 пациентов выздоровели. Проведено почти пять миллионов тестов. За сутки число новых случаев коронавируса в стране выросло на 10 699, у половины из них болезнь проходит бессимптомно. Накануне сообщалось об 11 231 зараженном и 88 умерших.