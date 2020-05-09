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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-09T02:41
https://ria.ru/20200509/1571193757.html
В Карелии разъяснили сообщения о предложении "Северстали" ввести карантин
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570665260_0:240:3034:1948_1036x0_80_0_0_85bc26bcdec4e5ba563090f0cdc74ce2.jpg
РИА Новости

В Карелии разъяснили сообщения о предложении "Северстали" ввести карантин

02:40 09.05.2020 (обновлено: 02:41 09.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСотрудник дорожно-патрульной службы ГИБДД на блокпосту при въезде на городское кладбище города Читы
Сотрудник дорожно-патрульной службы ГИБДД на блокпосту при въезде на городское кладбище города Читы
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 мая - РИА Новости. Глава Карелии Артур Парфенчиков обсуждал с руководством компании "Северсталь" вопрос борьбы с распространением коронавируса в Костомукше, где работает предприятие входящее в ПАО предприятие "Карельский окатыш" (входит в горнодобывающий дивизион ПАО "Северсталь"), рассказала РИА Новости пресс-секретарь губернатора Марина Кабатюк.
Ранее агентство РБК сообщило, что гендиректор "Северстали" Александр Шевелев в интервью NYT рассказал о предложении главы совета директоров компании Алексея Мордашова губернаторам четырех регионов, где работают предприятия "Северстали", ввести карантин. Он также предложил региональным правительствам содействие. По данным РБК, речь идет о Вологодской и Мурманской областях, а также о Карелии и Коми.
Как пояснила Кабатюк, Парфенчиков действительно провел переговоры по телефону с руководством "Северстали" и других крупных компаний, работающих в Карелии. В ходе них обсуждалось противодействие распространению COVID-19 в моногородах республики.
По словам Кабатюк, градообразующие предприятия оказали поддержку местным властям, в частности, "Карельский окатыш" выделил в своем профилактории в Костомукше места для обсерватора и передал большую партию средств индивидуальной защиты и медоборудования для для инфекционного стационара.
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Кроме того, как сообщила Кабатюк, "Карельский окатыш" и другие предприятия помогли организовать КПП на въезде в Костомукшу.
Глава Карелии, как отметила пресс-секретарь, поблагодарил руководство предприятия за помощь.
Пандемия нового коронавируса охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, заражены более 3,7 миллиона человек, из которых почти 260 тысяч умерли
В России общее количество заболевших COVID-19 достигло 187 859 человек, из них 1723 скончались, 26 608 пациентов выздоровели. Проведено почти пять миллионов тестов. За сутки число новых случаев коронавируса в стране выросло на 10 699, у половины из них болезнь проходит бессимптомно. Накануне сообщалось об 11 231 зараженном и 88 умерших.
В большинстве регионов страны ввели режим всеобщей изоляции, в Москве также работает пропускная система. Власти призывают граждан не выходить из дома без крайней необходимости, соблюдать правила гигиены, а на улице держать дистанцию от других людей.
Череповецкий металлургический комбинат
30 марта, 10:31Распространение нового коронавируса
В Череповце коронавирус выявили у топ-менеджера "Северстали"
115301047
Обсудить 7
Распространение нового коронавирусаАлександр ШевелевМарина КабатюкСеверсталь (металлургическая компания)Артур ПарфенчиковКостомукшаОбщество
Популярные комментарии
А в чём собственно проблема ? Пусть господин Мордашов оплачивает всем жителям этих городов среднюю зарплату и люди будут спокойно самоизолироваться. А сам пусть также сидит вместе с ними...
9 мая, 05:25
Юрий Баженов
3020001
Спокойно! У нас никто не голодает. У всех хватает денег чтоБ продержаться полгода как минимум. И тем более Вам платят зарплату. А если всего этого нет то это Ваши проблемы. Значит Вы бездельники ине хотите работать.
9 мая, 07:22
ddjlf-vilsta
2110212
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