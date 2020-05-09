США заявили о непричастности к вторжению в Венесуэлу

“Правительство США не имеет ничего общего с недавними событиями, которые якобы имели место в Венесуэле. Заявления об обратном не заслуживают доверия. Если бы это была запланированная США операция, как утверждает (президент Венесуэлы Николас) Мадуро, которому предъявлены обвинения в терроризме, она была бы открытой, прямой и эффективной", - говорится в заявлении.