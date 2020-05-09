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Во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Попытка госпереворота в Венесуэле
2020-05-09T02:36
https://ria.ru/20200509/1571193731.html
США заявили о непричастности к вторжению в Венесуэлу
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571013072_0:308:2953:1969_1036x0_80_0_0_146fbf4317d4652ce734334507f25fbc.jpg
РИА Новости

США заявили о непричастности к вторжению в Венесуэлу

02:36 09.05.2020
1465
© REUTERS / Miraflores PalaceСнаряжение и документы, изъятые после предполагаемой попытки вторжения на территорию Венесуэлы
Снаряжение и документы, изъятые после предполагаемой попытки вторжения на территорию Венесуэлы
© REUTERS / Miraflores Palace
ВАШИНГТОН, 9 мая - РИА Новости. Соединенные Штаты не имеют никакого отношения к вторжению в Венесуэлу и по-прежнему работают над мирным процессом передачи власти, говорится в пятницу в официальном заявлении Совета по нацбезопасности (СНБ).
Ранее глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль заявил, что власти предотвратили морское вторжение колумбийских боевиков со стороны штата Ла-Гуайра. Мадуро заявил, что целью вторжения было его убийство. По данным МВД, боевики попытались вторгнуться в страну на быстроходных катерах. Председатель учредительного собрания Диосдадо Кабельо уточнил, что восемь нападавших были убиты, двое задержаны. Позднее стало известно еще о 12 задержанных. Мадуро сообщил, что среди задержанных участников вооруженного морского нападения - двое граждан США, которых он назвал сотрудниками личной охраны президента США.
“Правительство США не имеет ничего общего с недавними событиями, которые якобы имели место в Венесуэле. Заявления об обратном не заслуживают доверия. Если бы это была запланированная США операция, как утверждает (президент Венесуэлы Николас) Мадуро, которому предъявлены обвинения в терроризме, она была бы открытой, прямой и эффективной", - говорится в заявлении.
Стремления США неизменны - мирная передача власти, добавляется в сообщении.
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24020929
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеВенесуэлаСШАВ мире
Популярные комментарии
Про эффективную работу спланированных в США операций мы наслышаны по Ираку , Афганистану, Северной Корее , по Вьетнаму и второй мировой особенно . Они могут только когда стаей и с воздушной бомбардировкой ,а в остальном только в Голливуде .))) особенно
9 мая, 02:49
ДНДанил Некипелов
2010000
Успешные операции себе приписывают, от неуспешных открещиваются. Просто воры
9 мая, 03:15
Денис Чистов
1620000
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