Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-05-09T02:08
https://ria.ru/20200509/1571193534.html
Милла Йовович прочла "Муху-Цокотуху" на русском языке
https://cdn22.img.ria.ru/images/148793/88/1487938805_0:111:2960:1776_1036x0_80_0_0_6669d94f623a7321d6be0b2d22628e86.jpg
РИА Новости

Милла Йовович прочла "Муху-Цокотуху" на русском языке

02:08 09.05.2020
0
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкАктриса Милла Йовович
Актриса Милла Йовович
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Актриса Милла Йовович. Архивное фото
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Американская актриса русско-сербского происхождения Милла Йовович прочитала детское произведение Корнея Чуковского "Муха-Цокотуха" на русском языке в рамках акции "Сказки на дому". Видеозапись опубликована на странице проекта в Instagram.
Акция была запущена месяц назад, в ее рамках актеры театра и кино читают различные литературные произведения во время самоизоляции
Пользователи Сети пришли в восторг от чтения актрисы. "Да какое же милое видео! Спасибо за сказку, Мила", "Очень здорово!", "Как маленький домашний театр", — написали комментаторы под постом Йовович.
Ранее актриса опубликовала в инстаграме видео, на котором ее 12-летняя дочь читает сказку, которую сочинила сама на русском языке.
Йовович объяснила, что из-за карантина по коронавирусу у ее дочери отменили занятия в школе, поэтому она стала больше заниматься русским языком и теперь уделяет ему не менее получаса в день.
Актриса Милла Йовович
11 февраля, 20:08Культура
Милла Йовович рассказала о болезни новорожденной дочери
000000
Обсудить 0
КультураМилла ЙововичСША
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала