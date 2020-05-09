Милла Йовович прочла "Муху-Цокотуху" на русском языке

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Американская актриса русско-сербского происхождения Милла Йовович прочитала детское произведение Корнея Чуковского "Муха-Цокотуха" на русском языке в рамках акции "Сказки на дому". Видеозапись опубликована на странице проекта в Instagram.
Акция была запущена месяц назад, в ее рамках актеры театра и кино читают различные литературные произведения во время самоизоляции
Пользователи Сети пришли в восторг от чтения актрисы. "Да какое же милое видео! Спасибо за сказку, Мила", "Очень здорово!", "Как маленький домашний театр", — написали комментаторы под постом Йовович.
Ранее актриса опубликовала в инстаграме видео, на котором ее 12-летняя дочь читает сказку, которую сочинила сама на русском языке.
Йовович объяснила, что из-за карантина по коронавирусу у ее дочери отменили занятия в школе, поэтому она стала больше заниматься русским языком и теперь уделяет ему не менее получаса в день.
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