Из Италии вернулся второй самолет с российскими военными медиками

Ранее итальянский посол Паскуале Терраччано, встречая в Подмосковье первый российский военный самолет, завершивший миссию на Апеннинах, заявил, что сотрудничество Рима и Москвы в борьбе с пандемией коронавируса дало важные результаты в медицинско-санитарной сфере.

Также на аэродроме прошел торжественный митинг, на котором наиболее отличившимся военнослужащим были вручены ведомственные знаки отличия. Всего 8 мая из Италии прилетели два самолета, которыми в Россию доставили 20 военнослужащих и четыре единицы специальной военной техники.