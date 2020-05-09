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Распространение нового коронавируса
2020-05-09T06:53
https://ria.ru/20200509/1571193473.html
Из Италии вернулся второй самолет с российскими военными медиками
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569031078_0:0:1200:676_1036x0_80_0_0_0a268e2adeacd679d5ba322fbf3c5d98.jpg
РИА Новости

Из Италии вернулся второй самолет с российскими военными медиками

01:55 09.05.2020 (обновлено: 06:53 09.05.2020)
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© Министерство обороны РФНаклейка на борту автомобиля с медицинским оборудованием для оказания помощи Италии в борьбе с распространением коронавируса
Наклейка на борту автомобиля с медицинским оборудованием для оказания помощи Италии в борьбе с распространением коронавируса
© Министерство обороны РФ
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Второй самолет российских Воздушно-космических сил с военными, помогавшими в борьбе с коронавирусом в Италии, прибыл в Подмосковье, сообщает Минобороны.
Ранее итальянский посол Паскуале Терраччано, встречая в Подмосковье первый российский военный самолет, завершивший миссию на Апеннинах, заявил, что сотрудничество Рима и Москвы в борьбе с пандемией коронавируса дало важные результаты в медицинско-санитарной сфере.
"На аэродром "Чкаловский" (Московская область) прибыл второй самолет Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной военной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией на территории Итальянской Республики", - говорится в сообщении.
Также на аэродроме прошел торжественный митинг, на котором наиболее отличившимся военнослужащим были вручены ведомственные знаки отличия. Всего 8 мая из Италии прилетели два самолета, которыми в Россию доставили 20 военнослужащих и четыре единицы специальной военной техники.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияВоздушно-космические силы РоссииИталияВ мире
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