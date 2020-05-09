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2020-05-09T02:11
https://ria.ru/20200509/1571193431.html
Дерматолог рассказал, как пережить "масочный режим" в жару
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РИА Новости

Дерматолог рассказал, как пережить "масочный режим" в жару

02:01 09.05.2020 (обновлено: 02:11 09.05.2020)
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© REUTERS / Flavio Lo ScalzoДевушки в защитных масках
Девушки в защитных масках
© REUTERS / Flavio Lo Scalzo
Девушки в защитных масках. Архивное фото
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Температура воздуха во многих регионах России уже приближается к летним отметкам. Как в этих условиях носить перчатки и маски, чтобы не навредить коже, в интервью радио Sputnik рассказал врач-дерматовенеролог, косметолог Алексей Едемский.
Стоит рассматривать два случая: имеет человек заболевания кожи или нет.
"Если мы говорим о людях, которые имеют сейчас кожные заболевания с локализацией на лице или на руках, то маски и перчатки будут обострять любой кожный процесс. В этой ситуации единственная рекомендация – соблюдать режим самоизоляции, чтобы вынужденно не надевать эти средства защиты", – рассказал врач-дерматовенеролог. 
Однако и человек с идеально здоровой кожей рук при ношении перчаток и постоянном обеззараживании рук способен "доухаживаться" до кожных заболеваний. Поэтому, если необходимо посещать общественные места и надевать средства защиты, требуется дополнительный уход. Пришли домой или на работу, продезинфицировали или помыли руки с мылом – после этого нанесите на кисти жирный крем, порекомендовал Алексей Едемский и добавил, что не стоит чрезмерно увлекаться дезинфекцией рук.
Девушка во время самоизоляции дома
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"С одной стороны, мы хотим смыть заразу, потенциальную инфекцию с кожи. С другой стороны, мы смываем и защитный слой кожи – кожное сало. То есть в перспективе делаем нашу кожу более чувствительной к инфекции. Это хождение по лезвию бритвы. Куда свалишься – непонятно", – сказал он.
Что касается масок, если нет заболеваний кожи, можно носить их практически бесконтрольно. Если же у человека уже идет воспалительный процесс на лице, стоит уделить этому вопросу особое внимание.
"Если человек носит маску при наличии воспалительных элементов на лице, можно протереть дома кожу любым легким антисептиком после того, как сняли маску. Будь то банальный хлоргексидин или мирамистин. При этом не надо злоупотреблять. Это можно сделать один-два раза в день, иначе мы будем нарушать микрофлору кожи, это тоже будет приводить к своим последствиям", – отметил в беседе с радио Sputnik Алексей Едемский.
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