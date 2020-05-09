Дерматолог рассказал, как пережить "масочный режим" в жару

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Температура воздуха во многих регионах Температура воздуха во многих регионах России уже приближается к летним отметкам. Как в этих условиях носить перчатки и маски , чтобы не навредить коже, в интервью радио Sputnik рассказал врач-дерматовенеролог, косметолог Алексей Едемский.

Стоит рассматривать два случая: имеет человек заболевания кожи или нет.

"Если мы говорим о людях, которые имеют сейчас кожные заболевания с локализацией на лице или на руках, то маски и перчатки будут обострять любой кожный процесс. В этой ситуации единственная рекомендация – соблюдать режим самоизоляции, чтобы вынужденно не надевать эти средства защиты", – рассказал врач-дерматовенеролог.

Однако и человек с идеально здоровой кожей рук при ношении перчаток и постоянном обеззараживании рук способен "доухаживаться" до кожных заболеваний. Поэтому, если необходимо посещать общественные места и надевать средства защиты, требуется дополнительный уход. Пришли домой или на работу, продезинфицировали или помыли руки с мылом – после этого нанесите на кисти жирный крем, порекомендовал Алексей Едемский и добавил, что не стоит чрезмерно увлекаться дезинфекцией рук.

"С одной стороны, мы хотим смыть заразу, потенциальную инфекцию с кожи. С другой стороны, мы смываем и защитный слой кожи – кожное сало. То есть в перспективе делаем нашу кожу более чувствительной к инфекции. Это хождение по лезвию бритвы. Куда свалишься – непонятно", – сказал он.

Что касается масок, если нет заболеваний кожи, можно носить их практически бесконтрольно. Если же у человека уже идет воспалительный процесс на лице, стоит уделить этому вопросу особое внимание.