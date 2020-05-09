Саудовская Аравия и Катар бьют антирекорды по приросту больных CODID-19

В свою очередь в Саудовской Аравии число новых случаев заражения вторую неделю не опускается ниже 1,7 тысячи, и общее количество случаев заболевания превысило в пятницу 35 тысяч. С начала пандемии в стране зафиксировано 229 смертей, число выздоровевших составило 9 120. Ранее саудовские власти предупредили, что из-за несоблюдения мер самоизоляции число заболевших коронавирусом в стране может достигнуть 200 тысяч, и система здравоохранения перестанет справляться с ситуацией.