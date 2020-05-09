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Распространение нового коронавируса
2020-05-09T01:43
https://ria.ru/20200509/1571193355.html
Саудовская Аравия и Катар бьют антирекорды по приросту больных CODID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870217_0:282:3072:2010_1036x0_80_0_0_8dc8032943ba7761192671142f09a7d9.jpg
РИА Новости

Саудовская Аравия и Катар бьют антирекорды по приросту больных CODID-19

01:43 09.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
ДОХА, 9 мая - РИА Новости. Саудовская Аравия и соседний Катар бьют рекорды в арабском мире по приросту больных коронавирусом, свидетельствуют данные местных минздравов за пятницу.
Согласно сообщению минздрава Катара в Twitter, за последние сутки число выявленных случаев заболевания коронавирусом достигло рекордного показателя в более чем 1,3 тысячи, в результате общее число инфицированных в маленькой стране с начала пандемии превысило 20,2 тысячи. По данным минздрава, новые случаи заражения в основном выявлены среди иностранных рабочих в разных местах Катара. Однако наряду с ростом заболевших показатель смертности от связанных с коронавирусом осложнений остается одним из самых низких в мире при 12 летальных исходах.
В свою очередь в Саудовской Аравии число новых случаев заражения вторую неделю не опускается ниже 1,7 тысячи, и общее количество случаев заболевания превысило в пятницу 35 тысяч. С начала пандемии в стране зафиксировано 229 смертей, число выздоровевших составило 9 120. Ранее саудовские власти предупредили, что из-за несоблюдения мер самоизоляции число заболевших коронавирусом в стране может достигнуть 200 тысяч, и система здравоохранения перестанет справляться с ситуацией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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