Саудовская Аравия и Катар бьют антирекорды по приросту больных CODID-19

ДОХА, 9 мая - РИА Новости. Саудовская Аравия и соседний Катар бьют рекорды в арабском мире по приросту больных коронавирусом, свидетельствуют данные местных минздравов за пятницу.
Согласно сообщению минздрава Катара в Twitter, за последние сутки число выявленных случаев заболевания коронавирусом достигло рекордного показателя в более чем 1,3 тысячи, в результате общее число инфицированных в маленькой стране с начала пандемии превысило 20,2 тысячи. По данным минздрава, новые случаи заражения в основном выявлены среди иностранных рабочих в разных местах Катара. Однако наряду с ростом заболевших показатель смертности от связанных с коронавирусом осложнений остается одним из самых низких в мире при 12 летальных исходах.
В свою очередь в Саудовской Аравии число новых случаев заражения вторую неделю не опускается ниже 1,7 тысячи, и общее количество случаев заболевания превысило в пятницу 35 тысяч. С начала пандемии в стране зафиксировано 229 смертей, число выздоровевших составило 9 120. Ранее саудовские власти предупредили, что из-за несоблюдения мер самоизоляции число заболевших коронавирусом в стране может достигнуть 200 тысяч, и система здравоохранения перестанет справляться с ситуацией.
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