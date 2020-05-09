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Распространение нового коронавируса
2020-05-09T01:31
https://ria.ru/20200509/1571193272.html
В СБ ООН усомнились, что резолюция по борьбе с COVID-19 будет принята
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РИА Новости

В СБ ООН усомнились, что резолюция по борьбе с COVID-19 будет принята

01:31 09.05.2020
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© AP Photo / United Nations/Kim HaughtonСБ ООН
СБ ООН
© AP Photo / United Nations/Kim Haughton
СБ ООН. Архивное фото
ООН, 9 мая – РИА Новости. Один из постпредов стран, входящих в Совбез ООН, выразил сомнение в том, что резолюция по борьбе с коронавирусом будет принята в нынешней ситуации.
Совбез ООН уже несколько недель ведет переговоры по проекту резолюции, подготовленному Францией и Тунисом. Основным камнем преткновения стал вопрос о том, упоминать ли в тексте о Всемирной организации здравоохранения. Спор об этом, по словам источников в Совбезе, разгорелся между Китаем и США. Вашингтон  подвергает деятельность ВОЗ жесткой критике и ранее заявил о приостановке финансирования организации, так как она якобы не предоставила информацию о коронавирусе своевременно, а также не довела правду до мировой общественности.
Как сообщили РИА новости источники в Совбезе, по состоянию на четверг консенсус между США и Китаем был найден – ВОЗ не упоминалась в тексте напрямую, но говорилось о медицинских учреждениях ООН.
Франция запустила так называемую процедуру "умолчания" (или процедуру отсутствия возражений) по проекту резолюции, которая должна предшествовать непосредственно вынесению проекта на голосование. Если в ходе процедуры, которая длится определенное время, никто из членов СБ не нарушает молчания – не выступает с возражениями, то считается, что документ согласован и он направляется на голосование.
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"Американцы и китайцы, при посредничестве французов вчера вроде нашли формулу, где ВОЗ напрямую не упоминалась. По состоянию на вчера американцы подтвердили, что этот компромисс приемлем для них. Но сегодня они написали, что проект неприемлем", - сообщил РИА Новости источник в Совбезе.
"Компромисс с китайцами рождался в жутких муках в течение двух недель. Это очень сложно", - добавил он.
"Я не представляю, как эта резолюция будет принята", - сказал РИА Новости постпред одной из стран-членов Совета Безопасности.
Генсек ООН Антониу Гутерреш при этом неоднократно призывал Совбез проявить единство и принять резолюцию, так как она поддерживает его призыв прекратить огонь во всех конфликтах мира ради совместной борьбы с пандемией.
Согласно тексту резолюции, который есть в распоряжении РИА Новости, Совбез выражает глубокую обеспокоенность в связи с разрушительными последствиями пандемии COVID-19 по всему миру, в особенности в странах, охваченных вооруженными конфликтами. В документе отмечается, что СБ признает, что насилие и нестабильность в конфликтах могут усугубить пандемию, в частности при масштабных перемещениях людей в поисках медицинских услуг.
В проекте резолюции сказано, что члены СБ ООН приветствуют все меры, предложенные генсеком организации Антониу Гутеррешем, "в частности, его призыв к глобальному прекращению огня".
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При этом авторы полагают, что "беспрецедентные масштабы пандемии COVID-19 могут поставить под угрозу поддержание международного мира и безопасности".
Совет Безопасности подчеркивает настоятельную необходимость оказания поддержки всем странам, а также всем соответствующим органам системы ООН, включая специализированные учреждения здравоохранения.
Согласно проекту резолюции, СБ ООН "требует общего и немедленного прекращения боевых действий" во всех странах "и поддерживает усилия, предпринимаемые генеральным секретарем и его специальными представителями и специальными посланниками в этом отношении". СБ ООН также призывает все стороны в вооруженных конфликтах немедленно обеспечить "устойчивую гуманитарную паузу не менее 90 дней подряд", чтобы обеспечить безопасную, беспрепятственную и стабильную доставку гуманитарной помощи.
При этом, как говорится в изначальном тексте, СБ ООН подтверждает, что это общее прекращение боевых действий и эта гуманитарная пауза не касается военных операций против ИГИЛ*, "Аль-Каиды"*, "Фронта ан-Нусры"*, и всех других лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с ними и другими террористическими группами, обозначенными Советом Безопасности.
В проекте резолюции сказано, что СБ ООН просит генсека ООН поручить миротворческим операциям оказание поддержки в рамках их мандатов и возможностей, властям принимающих стран в вопросе сдерживания пандемии коронавируса. В частности речь идет о содействии по облегчению гуманитарного доступа к внутренне перемещенным лицам и лагерям беженцев.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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