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2020-05-09T01:05
https://ria.ru/20200509/1571192917.html
Армия Хафтара отрицает причастность к обстрелам посольств в Триполи
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РИА Новости

Армия Хафтара отрицает причастность к обстрелам посольств в Триполи

01:05 09.05.2020
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© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкВид города Триполи, Ливия
Вид города Триполи, Ливия
© РИА Новости / Александр Юрьев
Перейти в фотобанк
Вид города Триполи, Ливия. Архивное фото
КАИР, 9 мая – РИА Новости. Представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара опроверг в ночь на субботу причастность ЛНА к обстрелам жилых районов столицы Триполи, в том числе зданий ряда дипмиссий, возложив ответственность на "террористические группировки".
Италия в пятницу осудила атаку, объектом которой стала зона близ резиденции итальянского посла в Триполи. МИД Италии обвинил ЛНА Хафтара в нанесении ударов и заявил о гибели как минимум двоих человек. Рядом с зоной обстрела находятся резиденции послов Италии и Турции.
Представитель ЛНА Ахмад аль-Мисмари заявил, что генштаб армии обязался защищать жизни граждан, а также различные дипмиссии, офисы международных компаний и организаций.
"Генштаб ЛНА полностью отрицает, что армия совершила такие действия, противоречащие международному праву", - говорится в опубликованном в Facebook заявлении.
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"Генштаб осознает, что террористические организации не гнушаются совершать грязные преступления в отношении иностранных посольств и международных организаций, чтобы натравить общественное мнение против ЛНА... Обстрел ряда посольств в Триполи укладывается в эти рамки", - заявил аль-Мисмари.
По его словам, в течение нескольких последних лет дипмиссии подвергаются атакам и ограблениям со стороны правящих в Триполи "террористов".
Ранее аль-Мисмари заявил, что ЛНА приостанавливает боевые действия на время священного для мусульман месяца Рамадан (до 24 мая).
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.
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Халифа ХафтарТриполиЛивияВ мире
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