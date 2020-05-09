Армия Хафтара отрицает причастность к обстрелам посольств в Триполи

КАИР, 9 мая – РИА Новости. Представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара опроверг в ночь на субботу причастность ЛНА к обстрелам жилых районов столицы Триполи , в том числе зданий ряда дипмиссий, возложив ответственность на "террористические группировки".

Италия в пятницу осудила атаку, объектом которой стала зона близ резиденции итальянского посла в Триполи. МИД Италии обвинил ЛНА Хафтара в нанесении ударов и заявил о гибели как минимум двоих человек. Рядом с зоной обстрела находятся резиденции послов Италии и Турции

Представитель ЛНА Ахмад аль-Мисмари заявил, что генштаб армии обязался защищать жизни граждан, а также различные дипмиссии, офисы международных компаний и организаций.

"Генштаб ЛНА полностью отрицает, что армия совершила такие действия, противоречащие международному праву", - говорится в опубликованном в Facebook заявлении.

"Генштаб осознает, что террористические организации не гнушаются совершать грязные преступления в отношении иностранных посольств и международных организаций, чтобы натравить общественное мнение против ЛНА... Обстрел ряда посольств в Триполи укладывается в эти рамки", - заявил аль-Мисмари.

По его словам, в течение нескольких последних лет дипмиссии подвергаются атакам и ограблениям со стороны правящих в Триполи "террористов".

Ранее аль-Мисмари заявил, что ЛНА приостанавливает боевые действия на время священного для мусульман месяца Рамадан (до 24 мая).