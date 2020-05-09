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2020-05-09T01:43
https://ria.ru/20200509/1571192714.html
Мексиканская авиакомпания полностью перешла на российские Superjet
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РИА Новости

Мексиканская авиакомпания полностью перешла на российские Superjet

00:59 09.05.2020 (обновлено: 01:43 09.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСамолет "Сухой Суперджет" SSJ100
Самолет Сухой Суперджет SSJ100
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Самолет "Сухой Суперджет" SSJ100 . Архивное фото
МЕХИКО, 9 мая - РИА Новости. Оставшиеся шесть национальных маршрутов мексиканской авиакомпании Interjet обслуживают российские самолеты Sukhoi Superjet 100, следует из данных сервиса Flightradar, в компании пояснили изданию Milenio, что эти суда идеально подходят для обслуживания низкого спроса в условиях пандемии коронавируса.
Полеты Interjet из Мехико в Канкун, Гвадалахару, Монтеррей, Мериду, Пуэрто-Вальярту и Оахаку выполняют три борта SSJ-100 из 22, находящихся в парке компании, суммарный налет за последнюю неделю составил около 60 часов. Остальные 19 бортов находятся, по словам коммерческого директора Interjet Хулио Гамеро, "в состоянии летной годности".
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Кризис в компании, которая задолжала налоговым органам Мексики уже 30 миллионов долларов, усугубился отменой международных полетов и сокращением внутренних перевозок из-за пандемии коронавируса. В результате 59 самолетов Airbus из 66 в парке Interjet были отозваны арендодателями, еще семь отзовут после ремонта.
Мексиканская Interjet - один из крупнейших эксплуатантов российского SSJ-100, выполняет полеты с 2013 года. Авиакомпания имеет контракт на 30 самолетов, ей уже поставлено 22 воздушных судна.
СМИ неоднократно сообщали, что мексиканские Superjet простаивают из-за сложностей с сервисным обслуживанием. Глава госкорпорации ВЭБ Игорь Шувалов в ноябре 2019 года сообщал, что Россия рассматривает возможность участия в открытии сервисного центра Sukhoi Superjet 100 в Мехико.
SSJ-100 — российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитан на перевозку до 98 пассажиров на расстояние до примерно 4,4 тысячи километров. Первый полет самолет совершил в мае 2008 года, запущен в коммерческую эксплуатацию в 2011 году. К настоящему времени выпущено почти 200 самолетов этого типа.
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