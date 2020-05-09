Мексиканская авиакомпания полностью перешла на российские Superjet

Мексиканская Interjet - один из крупнейших эксплуатантов российского SSJ-100, выполняет полеты с 2013 года. Авиакомпания имеет контракт на 30 самолетов, ей уже поставлено 22 воздушных судна.

SSJ-100 — российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитан на перевозку до 98 пассажиров на расстояние до примерно 4,4 тысячи километров. Первый полет самолет совершил в мае 2008 года, запущен в коммерческую эксплуатацию в 2011 году. К настоящему времени выпущено почти 200 самолетов этого типа.