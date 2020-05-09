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2020-05-09T07:47
https://ria.ru/20200509/1571192625.html
США назвали условие для продления договора СНВ
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РИА Новости

США назвали условие для продления договора СНВ

00:53 09.05.2020 (обновлено: 07:47 09.05.2020)
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЗапуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" с космодрома "Плесецк" в Архангельской области
Запуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты Сармат с космодрома Плесецк в Архангельской области
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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ВАШИНГТОН, 9 мая - РИА Новости. Договор с Россией по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ) должен включать новые оружейные системы, об этом заявил спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли в интервью Washington Times.
По утверждению Биллингсли, российская экономика якобы "находится в руинах" из-за вспышки коронавируса, а бюджет зависит от высоких цен на нефть, которых в ближайшем будущем не будет.

"Мы не собираемся ничего уступать в том, чтобы исключить (из договора) эти системы вооружений. Им надо выкрасить да выбросить эти (пять новых) программ", - сказал спецпосланник.

Уточнения в цитате в скобках принадлежат газете, которая сообщила, что Биллингсли имел в виду две ракеты, которые подпадают под условия СНВ-3, а именно новую межконтинентальную ракету "Сармат" и сверхзвуковой комплекс "Авангард", а также три комплекса, которые под СНВ-3 не подпадают: гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал", перспективная межконтинентальная крылатая ракета "Буревестник" и подводный беспилотный аппарат с возможностью оснащения ядерным оружием.
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Биллингсли отказался ответить на вопрос, решил ли президент Дональд Трамп продлить СНВ-3. "Мы хотим понять, почему русские так отчаянно хотят продлить (СНВ-3). Мы хотим, чтобы русские нам объяснили, почему это в наших интересах", - сказал он.
По словам спецпосланника, США завершают разработку своей стратегии по вооружением. "После этого) я буду готов общаться с русскими, выслушать их мнение и понять, почему они так отчаянно хотят продлить договор СНВ-3", - добавил он.

Договор СНВ-3

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), был подписан в 2010 году и вступил в силу 5 февраля 2011 года.
Этот документ остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года. Ранее Трамп говорил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергли.
Договор предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год.
Пятого февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3.
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РоссияМаршалл БиллингслиДоговор СНВ-3СШАВ мире
Популярные комментарии
Не о чем с ними договариваться, либо обманут, либо выйдут когда захотят. Как вести дела с такими? С ними разговор должен быть коротким: сунулся - получи сдачи. Вот и весь договор.
9 мая, 01:21
Денис Чистов
502100134
Я не понял он эксперт в экономических вопросах или советник трампа по стратегическим вооружениям? Взял провел так быстро анализ разорванной экономики из за коронавируса (при том, что у самого на родине трупов в 35 раз больше) не советник, а прям широкий специалист по ряду вопросов!
9 мая, 01:31
Jarushkin
32429101635
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