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Распространение нового коронавируса
2020-05-09T00:28
https://ria.ru/20200509/1571192404.html
Россиян планируют вывезти на родину с Кипра 10 мая
https://cdn23.img.ria.ru/images/149575/64/1495756436_0:0:2048:1152_1036x0_80_0_0_6c4975950430633f4d6154c0a3b5af78.jpg
РИА Новости

Россиян планируют вывезти на родину с Кипра 10 мая

00:28 09.05.2020
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CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane WingСамолет в небе
Самолет в небе
CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane Wing
Самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Рейс для вывоза россиян из Ларнаки в Москву запланирован на 10 мая, сообщил представитель Минкомсвязи РФ.
"Согласно предварительному графику вывоза российских граждан из-за рубежа в Российскую Федерацию, вылет рейса № CYP486 Ларнака – Москва запланирован на 10 мая 2020 в 9.40 (местное время)", - сообщил представитель Минкомсвязи РФ в Telegram-канале "Госуслуги: Кипр – РФ".
Уточняется, что перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Москве, Московской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Костромской, Нижегородской, Пензенской областях и Мордовии.
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В Минкомсвязи напомнили, что зарегистрироваться на рейс необходимо на сайте "Госуслуги". Количество мест на борту ограничено. Списки будут формироваться на основании регистрации на "Госуслугах".
Ранее спецрейс для вывоза россиян с Кипра, планировавшийся на 3 мая, был отменен. На острове остаются 500 граждан РФ, желающих вернуться на родину.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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