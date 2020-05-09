Россиян планируют вывезти на родину с Пхукета 15 мая

"Вылет рейса Пхукет – Новосибирск - Владивосток запланирован на 15 мая 2020 (номер рейса и время уточняются). Этот перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Новосибирской, Томской, Кемеровской, Омской, Магаданской, Амурской, Сахалинской, Еврейской автономной областях, Забайкальском, Камчатском, Приморском, Хабаровском, Алтайском крае, Республике Бурятия, Республике Саха (Якутия), Чукотском автономном округе", - сообщил представитель Минкомсвязи РФ в Telegram-канале "Госуслуги: Пхукет – РФ".

В Минкомсвязи напомнили, что зарегистрироваться на рейс необходимо на сайте "Госуслуги". Количество мест на борту ограничено. Списки будут формироваться на основании регистрации на "Госуслугах".

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.