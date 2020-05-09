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2020-05-09T00:17
https://ria.ru/20200509/1571192227.html
Россиян планируют вывезти на родину из Сицзяо 13 мая
https://cdn23.img.ria.ru/images/149575/64/1495756436_0:0:2048:1152_1036x0_80_0_0_6c4975950430633f4d6154c0a3b5af78.jpg
РИА Новости

Россиян планируют вывезти на родину из Сицзяо 13 мая

00:12 09.05.2020 (обновлено: 00:17 09.05.2020)
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CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane WingСамолет в небе
Самолет в небе
CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane Wing
Самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Вывозной рейс для российских граждан из китайского Сицзяо в Иркутск, согласно предварительному графику, состоится 13 мая, сообщил представитель Минкомсвязи РФ.
"Вылет рейса № IAE880 Сицзяо (КНР) – Иркутск запланирован на 13 мая 2020 в 18.30 (местное времени). Этот перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Иркутской области, Красноярском крае, Забайкальском крае, Республике Бурятия, Республике Тыва", - сообщил представитель Минкомсвязи РФ в Telegram-канале "Госуслуги: Китай – РФ".
В Минкомсвязи напомнили, что зарегистрироваться на рейс необходимо на сайте "Госуслуги". Количество мест на борту ограничено. Списки будут формироваться на основании регистрации на "Госуслугах".
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаРоссияКитайИркутскОбщество
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