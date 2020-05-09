Использование масок на улице останется на всех этапах снятия ограничений

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Использование масок при любом выходе на улицу будет оставаться на всех этапах снятия ограничительных мер, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
"На всех этапах обязательным будет... использование гигиенических масок (в транспорте, в общественных местах, при любом выходе на улицу), соблюдение масочного режима всеми работающими на предприятиях и организациях любой организационно-правовой формы, соблюдение дезинфекционного режима и соблюдение социального дистанцирования (не менее 1,5 метров)", - говорится в сообщении.
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