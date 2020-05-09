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Распространение нового коронавируса
2020-05-09T00:10
https://ria.ru/20200509/1571192195.html
Использование масок на улице останется на всех этапах снятия ограничений
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569821514_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_7ee02e865a28f301f21c63e30ece8c83.jpg
РИА Новости

Использование масок на улице останется на всех этапах снятия ограничений

00:10 09.05.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудница аптеки фасует одноразовые медицинские маски в упаковки
Сотрудница аптеки фасует одноразовые медицинские маски в упаковки
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Сотрудница аптеки фасует одноразовые медицинские маски в упаковки. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Использование масок при любом выходе на улицу будет оставаться на всех этапах снятия ограничительных мер, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
"На всех этапах обязательным будет... использование гигиенических масок (в транспорте, в общественных местах, при любом выходе на улицу), соблюдение масочного режима всеми работающими на предприятиях и организациях любой организационно-правовой формы, соблюдение дезинфекционного режима и соблюдение социального дистанцирования (не менее 1,5 метров)", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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