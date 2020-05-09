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Распространение нового коронавируса
2020-05-09T00:05
https://ria.ru/20200509/1571192154.html
Роспотребнадзор предложил оставить "удаленку" на время снятия ограничений
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570380590_0:0:1920:1080_1036x0_80_0_0_d67e1c130b9c9d2b28ed6d3b20259f31.jpg
РИА Новости

Роспотребнадзор предложил оставить "удаленку" на время снятия ограничений

00:05 09.05.2020
1789
CC0 / / Девушка за компьютером
Девушка за компьютером
CC0 / /
Девушка за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Работа в удаленном формате, если это не нарушает функционирование предприятия, должна сохраняться на всех этапах снятия ограничительных мер из-за коронавируса, следует из методических рекомендаций Роспотребнадзора.
"На всех этапах соблюдаются следующие условия... сохранение работы в удаленном доступе, если это не нарушает функционирование учреждения/предприятия, или введение, где возможно, посменной работы, с нахождением на дистанционной работе контингентов из групп риска", - говорится в документе, размещенном на сайте ведомства.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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