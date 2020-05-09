Роспотребнадзор предложил оставить "удаленку" на время снятия ограничений

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Работа в удаленном формате, если это не нарушает функционирование предприятия, должна сохраняться на всех этапах снятия ограничительных мер из-за коронавируса, следует из методических рекомендаций Роспотребнадзора.
"На всех этапах соблюдаются следующие условия... сохранение работы в удаленном доступе, если это не нарушает функционирование учреждения/предприятия, или введение, где возможно, посменной работы, с нахождением на дистанционной работе контингентов из групп риска", - говорится в документе, размещенном на сайте ведомства.
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