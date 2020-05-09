Роспотребнадзор предложил оставить "удаленку" на время снятия ограничений

"На всех этапах соблюдаются следующие условия... сохранение работы в удаленном доступе, если это не нарушает функционирование учреждения/предприятия, или введение, где возможно, посменной работы, с нахождением на дистанционной работе контингентов из групп риска", - говорится в документе, размещенном на сайте ведомства.