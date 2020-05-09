Акция "Бессмертный полк". Прямая трансляция

В День Победы проходит онлайн-акция "Бессмертный полк".

С 2007 года подобные шествия организуют в различных городах России и в других странах. Во время акции люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

В этом году из-за пандемии коронавируса президент Владимир Путин заявил о переносе всех торжественных мероприятий, запланированных на 9 Мая. В связи с этим "Бессмертный полк" проходит в онлайн-формате.

Более 2,1 миллиона человек выразили желание поучаствовать в виртуальном шествии. Заявки будут приниматься сегодня до 15:00 по московскому времени.

В День 75-летия Победы в Великой Отечественной войне фотографии появятся более чем на 200 медиаэкранах Москвы, их также будет транслировать онлайн-кинотеатр "Окко" и портал "Бессмертного полка России".