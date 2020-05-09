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75 лет Великой Победы
2020-05-09T14:18
https://ria.ru/20200509/1571191518.html
Акция "Бессмертный полк". Прямая трансляция
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571185512_0:33:640:393_1036x0_80_0_0_dfb7109f645b2b29506e618b28cd893b.jpg
РИА Новости

Акция "Бессмертный полк". Прямая трансляция

08:00 09.05.2020 (обновлено: 14:18 09.05.2020)
19235
В День Победы проходит онлайн-акция "Бессмертный полк".
С 2007 года подобные шествия организуют в различных городах России и в других странах. Во время акции люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.
В этом году из-за пандемии коронавируса президент Владимир Путин заявил о переносе всех торжественных мероприятий, запланированных на 9 Мая. В связи с этим "Бессмертный полк" проходит в онлайн-формате.
Более 2,1 миллиона человек выразили желание поучаствовать в виртуальном шествии. Заявки будут приниматься сегодня до 15:00 по московскому времени.
В День 75-летия Победы в Великой Отечественной войне фотографии появятся более чем на 200 медиаэкранах Москвы, их также будет транслировать онлайн-кинотеатр "Окко" и портал "Бессмертного полка России".
МИА "Россия сегодня" является основным информационным партнером "Бессмертного полка России", Sputnik — официальный информационный партнер акции "Бессмертный полк — онлайн" в странах ближнего зарубежья.
Участники акции Бессмертный полк в Казани
02:23
Акция "Бессмертный полк"
273625318
Обсудить 6
75 лет Великой ПобедыБессмертный полкОбщество
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