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Культура
2020-05-09T07:03
https://ria.ru/20200509/1571189446.html
Выходные дома: что смотрели россияне в первую неделю майских праздников
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564935712_0:84:1600:984_1036x0_80_0_0_a8e7276052bcf4c7c715d5e5f18193ec.jpg
РИА Новости

Выходные дома: что смотрели россияне в первую неделю майских праздников

07:03 09.05.2020
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© Предоставлено MEGOGO DistributionКадр из фильма "Калашников"
Кадр из фильма Калашников
© Предоставлено MEGOGO Distribution
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россияне в первую неделю майский праздников смотрели на самоизоляции комедии и комедийные сериалы, популярностью также пользовались фэнтези и мультфильмы, следует из данных, предоставленных РИА Новости популярными видеосервисами.
Как сообщила пресс-служба платформы Оkkо, в топ-5 самого просматриваемого контента вошел новый сериал "Нагиев на карантине" о жизни популярного актера в период пандемии, комедия о любви "Отель "Белград" режиссера Константина Статского, анимационный фильм "Тролли. Мировой тур", "Холоп" Клима Шипенко и комедия Виктории Кравченко "Все вместе".
Популярностью также пользовались сериалы "ИП Пирогова", "257 причин, чтобы жить", "Мир Дикого Запада", "Содержанки", "Убивая Еву" и фильмы "Паразиты", "НЕ)идеальный мужчина", "Джентльмены", "Текст", "Мстители: Финал".
В пятерку самых просматриваемых фильмов видеосервиса Megogо попали байопик Константина Буслова "Калашников", американская комедийная драма режиссера Лорин Скафарии "Стриптизерши", фэнтези Марка Уотерса "Академия вампиров", боевик Тома Вона "Агент под прикрытием", военная драма Питера Берга "Уцелевший". Среди анимационного контента для детей лидировали "Маша и Медведь", "Фиксики", "Барбоскины", "Лунтик и его друзья", "Машкины страшилки".
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На платформе КиноПоиск HD, согласно данным, предоставленным РИА Новости пресс-службой, самыми популярными фильмами стали американский анимационный сериал "Рик и Морти", боевик Гая Ричи "Джентльмены", мелодрама Анны Меликян "Фея", российский сериал Романа Волобуева "Последний министр", фантастический сериал "Харли Квинн".
Подписчики More.tv смотрели комедийные сериалы "Ивановы-Ивановы", "Корни", "Кухня. Война за отель", "Трудные подростки", военный сериал "Туман".
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