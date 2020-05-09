В Израиле открылись национальные парки и заповедники

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. В Израиле после карантина открылись для посетителей 11 национальных парков и девять заповедников, сообщает пресс-служба министерства туризма страны.

Гостей снова могут принимать парки: Масада, Кейсария, Иродион, Комплекс Тель-Афек в национальном парке Яркон, Источники Яркона, Мааян- Харод, Бейт-Гуврин, Аполлония, Кастель, Эйн ха-Бесор, а также Эйн-Геди, который относится и к паркам, и к заповедникам одновременно.

Из заповедников заработали Баниас, Нахаль Снир, Нахаль Аюн, Ехудия, Эйн-Афек, Хула, Ручей Таниним, Эйнот Цуким и Мацок ха-Циним.

На следующей неделе готовятся к открытию еще 20 национальных парков и заповедников, а также от шести до восьми кемпингов.

Все места будут функционировать при строгом соблюдении указаний Министерства здравоохранения Израиля. Во избежание неожиданных очередей у входов, посещения будут разрешены только по предварительному онлайн-бронированию и предоплате.

Для каждого парка и заповедника установлены квоты на количество гостей – от 300 до 2000 человек, в зависимости от размера объекта, средней продолжительности посещения, турпотока и достопримечательностей. Благодаря этим квотам легче отслеживать число посетителей, а также обеспечивать требуемую минимальную физическую дистанцию два метра.