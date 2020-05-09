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Туризм
2020-05-09T03:50
https://ria.ru/20200509/1571187708.html
В Израиле открылись национальные парки и заповедники
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РИА Новости

В Израиле открылись национальные парки и заповедники

03:50 09.05.2020
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© AFP 2020 / Thomas CoexКрепость Масада в Израиле
Крепость Масада в Израиле
© AFP 2020 / Thomas Coex
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. В Израиле после карантина открылись для посетителей 11 национальных парков и девять заповедников, сообщает пресс-служба министерства туризма страны.
Гостей снова могут принимать парки: Масада, Кейсария, Иродион, Комплекс Тель-Афек в национальном парке Яркон, Источники Яркона, Мааян- Харод, Бейт-Гуврин, Аполлония, Кастель, Эйн ха-Бесор, а также Эйн-Геди, который относится и к паркам, и к заповедникам одновременно.
Из заповедников заработали Баниас, Нахаль Снир, Нахаль Аюн, Ехудия, Эйн-Афек, Хула, Ручей Таниним, Эйнот Цуким и Мацок ха-Циним.
На следующей неделе готовятся к открытию еще 20 национальных парков и заповедников, а также от шести до восьми кемпингов.
Все места будут функционировать при строгом соблюдении указаний Министерства здравоохранения Израиля. Во избежание неожиданных очередей у входов, посещения будут разрешены только по предварительному онлайн-бронированию и предоплате.
Для каждого парка и заповедника установлены квоты на количество гостей – от 300 до 2000 человек, в зависимости от размера объекта, средней продолжительности посещения, турпотока и достопримечательностей. Благодаря этим квотам легче отслеживать число посетителей, а также обеспечивать требуемую минимальную физическую дистанцию два метра.
Кроме того, гости обязаны носить маски и соблюдать правила личной гигиены. На входе им раздают цветные идентификационные браслеты (по времени посещения) и проверяют температуру.
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