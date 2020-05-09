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Туризм
2020-05-09T08:00
https://ria.ru/20200509/1571186757.html
День Победы: куда сходить на экскурсии, не выходя из дома
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571039192_0:4:3072:1732_1036x0_80_0_0_9dc74cc56687fd56b13db65752d49c19.jpg
РИА Новости

День Победы: куда сходить на экскурсии, не выходя из дома

08:00 09.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедали ветерана Великой Отечественной войны Василия Полянского
Медали ветерана Великой Отечественной войны Василия Полянского
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости, Светлана Баева. В празднование 75-летия Победы пандемия внесла коррективы — парад перенесли на сентябрь, по улицам не пройдет "Бессмертный полк", салюты прогремят, но на смотровых площадках не будет зрителей. Это не помешает вспомнить наших дедов и прадедов, почувствовать связь времен. Тем более что многие музеи приготовили интересные онлайн-экскурсии. О том, куда в праздник стоит отправиться, не выходя из дома, — в материале РИА Новости.

Москва: Музей Победы

© Фото : ФГБУК "Музей Победы"

Выставка "Подвиг народа"

Выставка Подвиг Народа
1 из 4

Выставка "Подвиг народа"

© Фото : ФГБУК "Музей Победы"
© Фото : ФГБУК "Музей Победы"

Выставка в Музее Победы

Выставка Подвиг Народа
2 из 4

Выставка в Музее Победы

© Фото : ФГБУК "Музей Победы"
© Фото : ФГБУК "Музей Победы"

Музей Победы в Москве

Выставка Подвиг Народа
3 из 4

Музей Победы в Москве

© Фото : ФГБУК "Музей Победы"
© Фото : ФГБУК "Музей Победы"

Экспозиция ко Дню Победы

Выставка Подвиг Народа
4 из 4

Экспозиция ко Дню Победы

© Фото : ФГБУК "Музей Победы"
1 из 4

Выставка "Подвиг народа"

© Фото : ФГБУК "Музей Победы"
2 из 4

Выставка в Музее Победы

© Фото : ФГБУК "Музей Победы"
3 из 4

Музей Победы в Москве

© Фото : ФГБУК "Музей Победы"
4 из 4

Экспозиция ко Дню Победы

© Фото : ФГБУК "Музей Победы"
В Музее Победы открылась экспозиция "Подвиг народа" — об эвакуации промышленности и населения, оккупации, партизанском движении, подвиге "трудового фронта", науке и культуре, роли СССР в освобождении Европы.
Атмосферу воссоздали мультимедийными историческими реконструкциями и подлинными экспонатами. Частью экспозиции стали трехмерные панорамы "Брестская крепость, 1941" и "Великий Новгород, 1944", а также частично сгоревший дом в Смоленской деревне.
На этой выставке можно побывать в студии, из которой на всю страну зачитывал сводки Совинформбюро диктор Юрий Левитан. Также здесь есть рабочий кабинет Сталина в Кремле.
Экскурсию сегодня можно увидеть онлайн и в эфире одного из телеканалов.
Прогулки по другим выставкам также доступны на сайте или ютьюб-канале музея. Например, одна из них рассказывает о работе журналистов на войне, на другой покажут картины художников-фронтовиков.

ВДНХ

© Фото : Пресс-служба ВДНХ / Перейти в фотобанкВДНХ во время режима повышенной готовности из-за коронавируса
ВДНХ во время режима повышенной готовности из-за коронавируса
© Фото : Пресс-служба ВДНХ
Перейти в фотобанк
На сайте главного выставочного комплекса страны в 12:00 в прямом эфире пройдет концерт солиста театра "Геликон-опера" Дмитрия Янковского, он исполнит военные песни.
Еще можно поучаствовать в викторине на знание событий Великой Отечественной войны. И узнать, например, о 13-й Ростокинской дивизии народного ополчения Москвы. Здесь опубликовали фотографии и документы героев, которые защищали границы города.
А сотрудники центра славянской письменности "Слово" зачитают отрывки из личных дневников фронтовиков и мирных жителей. Запись разместят на сайте выставки.
Девятого мая на интернет-страницах ВДНХ появится видеоэкскурсия по павильону "Космонавтика и авиация". Гид расскажет, в частности, о первом ученом, побывавшем в космосе, — Константине Феоктистове. Он родился в 1926 году, подростком сбежал на фронт при эвакуации из Воронежа и стал разведчиком. Во время выполнения задания его схватил немецкий патруль, чуть не расстреляли, но Константин Феоктистов чудом выжил.

Санкт-Петербург: Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда

© Фото : George ShuklinГосударственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда
Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда
© Фото : George Shuklin
Сегодня тут открывается онлайн-выставка "Соломон Юдовин. Графика". Художник жил в осажденном Ленинграде в самое тяжелое время, до середины 1942 года. Его работы посвящены блокаде.
© Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда, Соломон ЮдовинРабота Соломона Юдовина
Работа Соломона Юдовина
© Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда, Соломон Юдовин
Работа Соломона Юдовина
Можно посмотреть и онлайн-экспозицию "Такой у войны масштаб: военные топографы в обороне Ленинграда", на которой впервые представлены карты военного времени, в том числе план Берлина, составленный в блокадном городе в 1943 году.
Ежедневно на сайте и в социальных сетях музея публикуют летопись событий победного 1945-го. И так в течение всего года.
Также онлайн можно увидеть коллекцию агитационных и сатирических плакатов "Боевого карандаша" — объединения ленинградских художников. Жители осажденного Ленинграда ждали их и с большим вниманием рассматривали. Плакаты отправляли и на фронт.

Волгоград: Музей-заповедник "Сталинградская битва"

CC BY-SA 4.0 / Андрей В. Васильков / Мемориально-архитектурный комплекс музея-панорамы "Сталинградская битва"
Мемориально-архитектурный комплекс музея-панорамы Сталинградская битва
CC BY-SA 4.0 / Андрей В. Васильков /
Сегодня в 11:00 на сайте музея-заповедника открывается выставка музея и Российского государственного архива социально-политической истории — "В штабах Победы".
В 13:00 — онлайн-экскурсия по историко-мемориальному комплексу "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане. В 15:00 — тур "Вокруг музея" по прилегающей к музею-панораме "Сталинградская битва" территории.
Для участия нужно послать заявку с именем, датой, временем, названием экскурсии и адресом электронной почты, на который придет письмо-приглашение. Заявку можно отправить в личные сообщения на страницу музея-заповедника в соцсетях или прислать письмо на электронную почту mzsb_on-line@mail.ru.
А вчера стартовал проект "Победный 1945-й в Сталинграде" о жизни горожан в это время. Видеоэкскурсию вскоре разместят на ютьюб-канале "Главный музей Волгограда".
С 6 мая на сайте студенты ВГИКа в программе "Голоса войны" читают фронтовые письма под музыкальное сопровождение артистов филармонии и консерватории.

Севастопольский военно-исторический музей-заповедник

© Фото : Севастопольский военно-исторический музей-заповедникОбелиск Славы героям битвы за Севастополь на Сапун-горе
Обелиск Славы героям битвы за Севастополь на Сапун-горе
© Фото : Севастопольский военно-исторический музей-заповедник
Сегодня в 8:30 Вечный огонь, зажженный на Сапун-горе 50 лет назад, вернулся на прежнее место — к обелиску Славы. Из-за реконструкции его переносили в здание музея. Торжественную церемонию покажут на сайте.
День за днем здесь же публикуют хронику Крымской наступательной операции 1944 года, а также проект "Лица Победы" — рассказы о тех, благодаря кому она стала возможной.

Смоленск

© Фото : ОГБУК «Смоленский государственный музей-заповедник»Музей "Смоленщина в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг."
Музей Смоленщина в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
© Фото : ОГБУК «Смоленский государственный музей-заповедник»
В День Победы музей представит две видеоэкскурсии по выставкам "Непобедимая и легендарная" (к 100-летию Рабоче-крестьянской Красной армии) и "Они помогли победить" (о помощи животных в годы Великой Отечественной войны).
Сегодня можно посмотреть спектакль исторического театра "Порубежье", а также материалы электронного архива памяти о смолянах — фронтовиках, тружениках тыла, партизанах, подпольщиках, узниках фашистов. Все материалы доступны на сайте Смоленского государственного музея-заповедника и в соцсетях.
Для экспозиции "Смоленщина в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" организовали виртуальный тур.

"Бессмертный полк" и авиапарад

© РИА Новости / Владимир ТрефиловЖительница Москвы отбирает фотографии для участия в акции "Бессмертный полк онлайн"
Жительница Москвы отбирает фотографии для участия в акции Бессмертный полк онлайн
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Жительница Москвы отбирает фотографии для участия в акции "Бессмертный полк онлайн"
Все торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы, также можно увидеть онлайн или по телевидению. Так, после обращения президента России Владимира Путина в Москве пройдет авиационный парад. Его прямая трансляция начнется в 10:00. Акция "Бессмертный полк" в этом году — в онлайн-режиме, на портале "Бессмертный полк России".
В городах вечером прогремят салюты, которыми также лучше любоваться, не выходя из дома. В Москве — в 22:00. В небо выпустят несколько тысяч фейерверков.
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