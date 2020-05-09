День Победы: куда сходить на экскурсии, не выходя из дома

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости, Светлана Баева. В празднование 75-летия Победы пандемия внесла коррективы — парад перенесли на сентябрь, по улицам не пройдет "Бессмертный полк", салюты прогремят, но на смотровых площадках не будет зрителей. Это не помешает вспомнить наших дедов и прадедов, почувствовать связь времен. Тем более что многие музеи приготовили интересные онлайн-экскурсии. О том, куда в праздник стоит отправиться, не выходя из дома, — в материале РИА Новости.

Москва: Музей Победы

© Фото : ФГБУК "Музей Победы" Выставка "Подвиг народа" 1 из 4 Выставка "Подвиг народа" © Фото : ФГБУК "Музей Победы" © Фото : ФГБУК "Музей Победы" Выставка в Музее Победы 2 из 4 Выставка в Музее Победы © Фото : ФГБУК "Музей Победы" © Фото : ФГБУК "Музей Победы" Музей Победы в Москве 3 из 4 Музей Победы в Москве © Фото : ФГБУК "Музей Победы" © Фото : ФГБУК "Музей Победы" Экспозиция ко Дню Победы 4 из 4 Экспозиция ко Дню Победы © Фото : ФГБУК "Музей Победы" 1 из 4 Выставка "Подвиг народа" © Фото : ФГБУК "Музей Победы" 2 из 4 Выставка в Музее Победы © Фото : ФГБУК "Музей Победы" 3 из 4 Музей Победы в Москве © Фото : ФГБУК "Музей Победы" 4 из 4 Экспозиция ко Дню Победы © Фото : ФГБУК "Музей Победы"

В Музее Победы открылась экспозиция "Подвиг народа" — об эвакуации промышленности и населения, оккупации, партизанском движении, подвиге "трудового фронта", науке и культуре, роли СССР в освобождении Европы.

Атмосферу воссоздали мультимедийными историческими реконструкциями и подлинными экспонатами. Частью экспозиции стали трехмерные панорамы "Брестская крепость, 1941" и "Великий Новгород, 1944", а также частично сгоревший дом в Смоленской деревне.

На этой выставке можно побывать в студии, из которой на всю страну зачитывал сводки Совинформбюро диктор Юрий Левитан. Также здесь есть рабочий кабинет Сталина в Кремле.

Экскурсию сегодня можно увидеть онлайн и в эфире одного из телеканалов.

Прогулки по другим выставкам также доступны на сайте или ютьюб-канале музея. Например, одна из них рассказывает о работе журналистов на войне, на другой покажут картины художников-фронтовиков.

ВДНХ

© Фото : Пресс-служба ВДНХ Перейти в фотобанк ВДНХ во время режима повышенной готовности из-за коронавируса © Фото : Пресс-служба ВДНХ Перейти в фотобанк

На сайте главного выставочного комплекса страны в 12:00 в прямом эфире пройдет концерт солиста театра "Геликон-опера" Дмитрия Янковского, он исполнит военные песни.

Еще можно поучаствовать в викторине на знание событий Великой Отечественной войны. И узнать, например, о 13-й Ростокинской дивизии народного ополчения Москвы. Здесь опубликовали фотографии и документы героев, которые защищали границы города.

А сотрудники центра славянской письменности "Слово" зачитают отрывки из личных дневников фронтовиков и мирных жителей. Запись разместят на сайте выставки.

Девятого мая на интернет-страницах ВДНХ появится видеоэкскурсия по павильону "Космонавтика и авиация". Гид расскажет, в частности, о первом ученом, побывавшем в космосе, — Константине Феоктистове. Он родился в 1926 году, подростком сбежал на фронт при эвакуации из Воронежа и стал разведчиком. Во время выполнения задания его схватил немецкий патруль, чуть не расстреляли, но Константин Феоктистов чудом выжил.

Санкт-Петербург: Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда

Сегодня тут открывается онлайн-выставка "Соломон Юдовин. Графика". Художник жил в осажденном Ленинграде в самое тяжелое время, до середины 1942 года. Его работы посвящены блокаде.

© Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда, Соломон Юдовин Работа Соломона Юдовина © Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда, Соломон Юдовин Работа Соломона Юдовина

Можно посмотреть и онлайн-экспозицию "Такой у войны масштаб: военные топографы в обороне Ленинграда", на которой впервые представлены карты военного времени, в том числе план Берлина, составленный в блокадном городе в 1943 году.

Ежедневно на сайте и в социальных сетях музея публикуют летопись событий победного 1945-го. И так в течение всего года.

Также онлайн можно увидеть коллекцию агитационных и сатирических плакатов "Боевого карандаша" — объединения ленинградских художников. Жители осажденного Ленинграда ждали их и с большим вниманием рассматривали. Плакаты отправляли и на фронт.

Волгоград: Музей-заповедник "Сталинградская битва"

Сегодня в 11:00 на сайте музея-заповедника открывается выставка музея и Российского государственного архива социально-политической истории — "В штабах Победы".

В 13:00 — онлайн-экскурсия по историко-мемориальному комплексу "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане. В 15:00 — тур "Вокруг музея" по прилегающей к музею-панораме "Сталинградская битва" территории.

Для участия нужно послать заявку с именем, датой, временем, названием экскурсии и адресом электронной почты, на который придет письмо-приглашение. Заявку можно отправить в личные сообщения на страницу музея-заповедника в соцсетях или прислать письмо на электронную почту mzsb_on-line@mail.ru.

А вчера стартовал проект "Победный 1945-й в Сталинграде" о жизни горожан в это время. Видеоэкскурсию вскоре разместят на ютьюб-канале "Главный музей Волгограда".

С 6 мая на сайте студенты ВГИКа в программе "Голоса войны" читают фронтовые письма под музыкальное сопровождение артистов филармонии и консерватории.

Севастопольский военно-исторический музей-заповедник

Сегодня в 8:30 Вечный огонь, зажженный на Сапун-горе 50 лет назад, вернулся на прежнее место — к обелиску Славы. Из-за реконструкции его переносили в здание музея. Торжественную церемонию покажут на сайте.

День за днем здесь же публикуют хронику Крымской наступательной операции 1944 года, а также проект "Лица Победы" — рассказы о тех, благодаря кому она стала возможной.

Смоленск

В День Победы музей представит две видеоэкскурсии по выставкам "Непобедимая и легендарная" (к 100-летию Рабоче-крестьянской Красной армии) и "Они помогли победить" (о помощи животных в годы Великой Отечественной войны).

Сегодня можно посмотреть спектакль исторического театра "Порубежье", а также материалы электронного архива памяти о смолянах — фронтовиках, тружениках тыла, партизанах, подпольщиках, узниках фашистов. Все материалы доступны на сайте Смоленского государственного музея-заповедника и в соцсетях

Для экспозиции "Смоленщина в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" организовали виртуальный тур.

"Бессмертный полк" и авиапарад

© РИА Новости / Владимир Трефилов Жительница Москвы отбирает фотографии для участия в акции "Бессмертный полк онлайн" © РИА Новости / Владимир Трефилов Жительница Москвы отбирает фотографии для участия в акции "Бессмертный полк онлайн"

Все торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы, также можно увидеть онлайн или по телевидению. Так, после обращения президента России Владимира Путина в Москве пройдет авиационный парад. Его прямая трансляция начнется в 10:00. Акция "Бессмертный полк" в этом году — в онлайн-режиме, на портале "Бессмертный полк России"