Победа американского генерала открыла дорогу в Москву

Но именно на этом и подловили Флинна — тут же началась атака на тему того, что, еще не будучи чиновником, он не мог вести переговоры с иностранными державами (подразумевалось, что якобы Флинн мог обещать отменить санкции — хотя понятно, что он этого не делал). В результате Флинна "поймали" на том, что он не рассказал все детали своего разговора с Кисляком вице-президенту Пенсу (хотя непонятно, почему он вообще должен был это делать), и в итоге в феврале Трамп уволил генерала.
Да и российско-американские отношения могли бы быть сейчас в лучшем состоянии. Понятно, что есть объективные противоречия двух держав, в том числе и неустранимые, но есть и откровенный саботаж внешнеполитической линии Трампа со стороны "вашингтонского болота" и большой части даже собственной администрации, не настроенной ни на какой серьезный, равноправный диалог с Россией.