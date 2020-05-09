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2020-05-09T08:00
https://ria.ru/20200509/1571182634.html
Победа американского генерала открыла дорогу в Москву
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РИА Новости

Победа американского генерала открыла дорогу в Москву

08:00 09.05.2020
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© REUTERS / Mike Segar/File PhotoГенерал Майкл Флинн
Генерал Майкл Флинн
© REUTERS / Mike Segar/File Photo
Петр Акопов
Петр Акопов
Все материалы
В декабре 2015 года в Москве на юбилее телеканала Russia Today за одним столиком с Владимиром Путиным сидел отставной американский трехзвездный генерал, бывший глава военной разведки РУМО, подрабатывавший на телеканале консультантом. Спустя год в США начался скандал из-за якобы обнаруженного вмешательства русских в президентские выборы — а генерал, успевший получить важное назначение в новую администрацию, стал первой жертвой "охоты на ведьм". Он еще до вступления нового президента в должность якобы "неправильно" поговорил с русским послом — и спецслужбы заподозрили его в предательстве!
Сдавший его Дональд Трамп думал тем самым избавиться от преследователей — но, как потом выяснилось, в итоге ему пришлось принести в жертву и шанс на улучшение российско-американских отношений, и даже свободу своих действий как президента. Увольнение генерала Майкла Флинна стало началом активной фазы войны американского "глубинного государства" и истеблишмента с Трампом, которая не закончилась даже с неудачным импичментом и заняла практически весь президентский срок. Но в четверг дело Флинна окончательно рассыпалось — американский Минюст прекратил его. Спустя несколько часов Дональд Трамп, назвавший Флинна отличным человеком, а его преследователей "сбродом, виновным в государственной измене", позвонил в Москву — нет, не для того, чтобы обсудить будущее назначение Флинна с их общим боссом Путиным, как это представляется изображающим параноиков охотникам за "русскими агентами".
Телефонные переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина в четверг стали пятым их разговором за последние пять недель — так часто главы двух государств не общались никогда раньше. Сразу же после переговоров американский президент сказал, что сейчас очень подходящее время для развития отношений двух стран — на что пессимисты ответили, что, действительно, лучшего времени, чем коронавирус и вызванный им кризис, нарочно не придумаешь. Но на самом деле разговор двух президентов состоялся не только во время пандемии, но и накануне дня Победы — и в день еще одной победы, символически важной для российско-американских отношений, хотя и очень запоздалой. Прекращение дела Флинна напоминает нам о важности роли личности в истории.
Спецоперация против Флинна была проведена американскими спецслужбами (несомненно, по приказу администрации Обамы — и доказательства этого Трамп рано или поздно найдет) топорно, но действенно. О том, что Флинн будет назначен на один из ключевых постов в администрации Трампа, стало известно вскоре после ноябрьских выборов. Помощник по нацбезопасности — это второй человек во внешней политике после госсекретаря, а иногда и первый (зависит от персоналий). Учитывая, что госсекретарем планировался кавалер российского ордена Дружбы, нефтяник Рекс Тиллерсон, параноики-русофобы в американском "глубинном государстве" могли сойти с ума: за внешнюю политику, включая отношения с Россией, будут отвечать два агента Путина! Один получил орден из его рук, а второй сидел с ним за одним столом и получает деньги от его телеканала! Слежка за Флинном, как и за другими сотрудниками Трампа, велась на основании подозрений о том, что русские вмешивались в выборы, чтобы подыграть своему кандидату, в частности — предлагали ему компромат на Клинтон. Все эти подозрения не имели под собой никакого основания — более того, есть большие подозрения (частично уже и подкрепленные фактами), что это сами спецслужбы провоцировали различных сотрудников Трампа на "получение информации от русских", выводя на них своих людей и подавая их как "представителей Кремля".
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За Флинном следили — и накануне нового, 2017-го, года "поймали". На чем? На разговоре с российским послом Сергеем Кисляком, с которым пока еще неофициальный сотрудник Трампа (до инаугурации было три недели) поговорил по телефону. Что они обсуждали? Разные темы — но главным поводом для разговора стали введенные в этот день, 29 декабря, администрацией Обамы новые антироссийские санкции.
Высылка российских дипломатов, закрытие консульств, внесение в санкционный список руководства российской военной разведки ГРУ (то есть бывших коллег Флинна) — все это в том числе и под предлогом вмешательства в ноябрьские выборы. То есть уходящая администрация делала все, чтобы оставить новой максимально тяжелое наследство в области отношений с Россией. И что удивительного в том, что будущий советник по нацбезопасности хотел обсудить это с русским послом? Ему же выстраивать отношения с Москвой — и необходимо понимать, как отреагирует Россия на очередной накат. Неудивительно, что Россия была готова ждать начала работы новой администрации.

Но именно на этом и подловили Флинна — тут же началась атака на тему того, что, еще не будучи чиновником, он не мог вести переговоры с иностранными державами (подразумевалось, что якобы Флинн мог обещать отменить санкции — хотя понятно, что он этого не делал). В результате Флинна "поймали" на том, что он не рассказал все детали своего разговора с Кисляком вице-президенту Пенсу (хотя непонятно, почему он вообще должен был это делать), и в итоге в феврале Трамп уволил генерала.

За минувшие три с лишним года Флинн прошел через все: его обвиняли в том, что он солгал ФБР, пытались запугать огромными сроками, он признавал вину, продавал дом, чтобы расплатиться с адвокатами. Но в итоге — отозвал свое признание вины и добился закрытия дела. Дела, по сути, сфабрикованного ФБР и "глубинным государством". Трамп тут же отреагировал на решение Минюста:
"Он был невиновен. Он отличный человек. Администрация Обамы его избрала своей целью. <…> Они очень нечестные люди. Что хуже — это государственная измена. Я очень рад за генерала Флинна. <…> Надеюсь, что многие заплатят большую цену, потому что они нечестные, жуликоватые люди. Они настоящий сброд. <...> Этого с нашей страной не должно было случиться".
Хотя Трамп еще до этого говорил, что не исключает назначения Флинна на какую-нибудь должность в Белом доме, понятно, что этим ничего уже не исправишь. Не только в карьере Флинна — но и в годах собственного президентства, во многом потерянных на борьбу с "охотниками на ведьм".
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Вчера, 16:37Акценты
Без вины – оправдали. Экс-советнику Трампа вернули честное имяВ ФБР открыли дело на Майкла Флинна отмычкой. И были настолько уверены в себе, что даже не подумали замести следы. Так вся Америка и узнала, что ничего-то у "федералов" на него не было. Кроме желаний и методов их исполнения.
Особенно сильно пострадали российско-американские отношения — и так находившиеся к моменту вступления Трампа в должность в ужасном состоянии. Пострадали не в том смысле, что стали хуже: контакты с администрацией Трампа и ним самим на самом деле лучше, чем с Обамой после 2013 года. Пострадали из-за невообразимой атмосферы русофобии, которую создали в США противники Трампа за последние три года, — в несуществующем "русском вмешательстве" убедили большинство американцев, конгресс напринимал множество законов, на годы и десятилетия вперед осложняющих отношения двух стран. Да и сам Трамп был вынужден не только отказаться от своих попыток "поладить" с Путиным, но и делать вид, что он главный сторонник жесткой линии.
Мог ли он избежать всего этого, если бы не сдал Флинна? Нет — все-таки главной целью атаки на Трампа через Флинна были не американо-российские отношения, а само президентство чуждого для американской глобалистской элиты выскочки. Нужно было любым способом очернить и демонизировать его — когда стало ясно, что не срабатывает "женоненавистник и насильник", выбрали "русскую тему" (ведь русский в массовом сознании американцев, благодаря маккартизму, все равно "опасный" и "красный"). И без Флинна Трампа били бы постоянно и по любому поводу. Но, попытавшись отстоять Флинна, сдержав удар, Трамп по-другому, более результативно провел бы три эти года.

Да и российско-американские отношения могли бы быть сейчас в лучшем состоянии. Понятно, что есть объективные противоречия двух держав, в том числе и неустранимые, но есть и откровенный саботаж внешнеполитической линии Трампа со стороны "вашингтонского болота" и большой части даже собственной администрации, не настроенной ни на какой серьезный, равноправный диалог с Россией.

Но останься в Белом доме Флинн, тем более в паре с незапуганным "русской сагой" Тиллерсоном — и стратегический диалог Москвы и Вашингтона мог бы идти все эти годы и даже приводить к конкретным договоренностям. Не потому, что "русский агент", а потому, что не упертый "ястреб"-глобалист, вроде одного из его преемников, Джона Болтона, и не глуповатый и неопытный Помпео. Антиинтервенционисту и антиглобалисту, стороннику сильной Америки и американскому националисту Трампу не хватало в Белом доме опоры в виде идейных и умных, стратегически мыслящих единомышленников — так что роль личности в истории иногда оказывается очень большой.
Не умри в апреле 1945-го Рузвельт — и холодная война могла и не начаться. По крайней мере, так быстро. Это для Черчилля "Немыслимое" (план нападения на СССР после поражения Германии, причем с использованием немецких войск) было не безумием, а одним из вариантов действий — а Рузвельт смотрел на послевоенные отношения с Москвой вовсе не через призму неизбежного глобального конфликта. И даже если бы Рузвельт и умер — но если бы за полгода до этого вместе с ним был бы избран вице-президентом не Гарри Трумэн, а занимавший эту должность четыре предыдущих года Генри Уоллес, выступавший за раздел сфер влияния и безопасное сосуществование двух держав и систем…
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7 мая, 23:38
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История не знает сослагательного наклонения, да и Трамп не Рузвельт, а Флинн не Уоллес. Но Трамп действительно хочет изменить США и их внешнюю политику — и у него не получится сделать этого без изменения отношений с Россией (и отношения к России в США). Силы, которые мешают этому, хорошо известны — и это те же люди, что пытались уничтожить генерала Флинна. Раскручивая дело Флинна в обратную сторону, можно вывести на чистую воду "вашингтонское болото", вернуть себе свободу рук и президентские полномочия — и переговоры с Россией будет вести куда легче. И тогда победа генерала Флинна не станет запоздалой.
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ФБРРекс ТиллерсонДональд ТрампГлавное разведывательное управление РФГарри ТрумэнСШААвторыВ мире
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